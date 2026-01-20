UEFA Şampiyonlar Ligi 7. haftasında Manchester City deplasmanda Norveç ekibi Bodo Glimt ile karşılaşacak. Bu akşam saat 20.45’te başlayacak karşılaşma tabii spor ekranlarından ücretli olarak yayınlanacak. Bodo Glimt - Manchester City canlı izleme ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.
BODO GLİMT - MANCHESTER CİTY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Devler Ligi 7. haftasında Bodo Glimt ve Manchester City karşı karşıya geliyor. Bu akşam saat 20.45'te başlayacak karşılaşma tabii spor ekranlarından naklen yayınlanacak.
İngiliz takımlarıyla oynadığı altı Avrupa kupası maçını da kazanamayan Bodö/Glimt (1B 5M), mağlup olmaktan kurtulduğu tek karşılaşmayı bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadı (2-2 vs Tottenham).
Manchester City, Avrupa kupaları tarihinde bir Norveç takımına ilk kez rakip olacak. İngiltere temsilcileri, Norveç ekiplerine konuk olduğu son dokuz Avrupa kupası maçının hiçbirini kaybetmedi (6G 3B).
İngiliz takımlarıyla oynadığı altı Avrupa kupası maçının beşinde en az ikişer gol yiyen Bodö/Glimt (toplam 14), son dört karşılaşmanın tamamında en az bu sayıda gole izin verdi.
Manchester City kariyerinde Şampiyonlar Ligi'nde 24 deplasman galibiyeti alan Pep Guardiola, turnuva tarihinde Alex Ferguson (39; Manchester United) ve Arsene Wenger'in (30; Arsenal) ardından bir İngiliz takımının başında 25 dış saha maçı kazanan üçüncü menajer olmak istiyor.
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde rakiplerine en yüksek beklenen gol değeri imkanı veren takım olan Bodö/Glimt (17.2 xGA), bu sezon çıktığı altı maçın dördünde rakiplerine en az 3 xG üretme şansı tanıdı.
Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon en yüksek pas yüzdesine sahip takım olan Manchester City (%91), aynı zamanda yüksek şiddetli baskı altındayken paslarının en büyük bölümünde isabet sağlayan ekip (%85.9).
İlk 11 başladığı son dört Şampiyonlar Ligi maçında da gol atan Erling Haaland, turnuva tarihinde Ruud van Nistelrooy'un (Eylül 2002-Nisan 2003 arasında sekiz maç) ardından bir İngiliz takımının formasıyla üst üste 5+ karşılaşmada fileleri havalandıran ikinci oyuncu olmak istiyor.
Erling Haaland (54 maçta 55 gol), Şampiyonlar Ligi'nin 2000/01 sezonundan bu yana Norveç takımlarının toplamından (48 maçta 42 gol) daha fazla gol attı. Haaland turnuva tarihinde kendi ülkesinin temsilcisine karşı gol sevinci yaşayan ilk Norveçli oyuncu olabilir.
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Michael Olise ile birlikte hem 15+ çalım atan hem de 15+ şut pası veren iki oyuncudan biri, Bodö/Glimt forması giyen Jens Petter Hauge (23 çalım & 15 şut pası).
Savinho (4.4) ve Jeremy Doku (4.4), Şampiyonlar Ligi'nde Raheem Sterling ve Leroy Sane'den (2017/18) bu yana Manchester City formasıyla bir sezonda 90 dakika başına en az 4 çalım atan ilk takım arkadaşları oldu.
BODO GLİMT - MANCHESTER CİTY CANLI İZLE
Bodo Glimt - Manchester City maçını canlı izlemek için TIKLAYIN.