Brezilya efsanesi ölümden döndü: 4 ay sonra iyileşti

Inter’in 2010 üçlemesi kahramanı Lucio, 47. yaş gününde yaşadığı şömine patlaması kazasından 4 ay sonra hayata tutunduğunu açıkladı.
Inter’in 2010 yılındaki tarihi üçlemesinde yer alan ve bir dönem Juventus forması da giyen Brezilyalı eski savunmacı Lucio, bu yılın başlarında 47. doğum gününde geçirdiği ölümcül bir ev kazasının ardından yaşadığı şoku ve yeniden hayata dönüşünü anlattı.
Mayıs ayında arkadaşının evinde yaşanan olayda şöminenin patlaması sonucu vücudunun yüzde 18’i yanan Lucio, 20 gün boyunca hastanede tedavi gördü ve yoğun bakıma alındı.
Yaşadığı ağır yanıkların yanı sıra psikolojik travmayla da mücadele eden Brezilyalı, iyileşme sürecinin uzun ama umut verici olduğunu belirtti.
La Gazzetta dello Sport’a konuşan Lucio, “Size şunu söylemek için buradayım, Tanrı bana maçın ikinci yarısını verdi. Bu şoku atlatmak zaman alacak, özellikle de zihinsel olarak” ifadelerini kullandı.
Kazanın nasıl gerçekleştiğini anlatan Lucio, “47. yaş günümü kutladıktan kısa bir süre sonra bir arkadaşımın evinde akşam yemeği yiyorduk. Şömine sönmüştü ve arkadaşım ateşi yeniden canlandırmak için içine bir kutu alkol attı.
Ardından büyük bir patlama oldu. Alevler yüzümü, kollarımı ve bacaklarımı sardı. Eşim şans eseri zarar görmedi, ben de hemen havuza atladım” dedi.
Hastanedeki sürecini de detaylandıran eski futbolcu, “Yanıklar çok zorlu bir yaralanma türüdür. Hala cildimde tedavi görüyorum, bu uzun bir süreç ama iyileşiyorum. Ağrılar yüzünden uyumakta zorlandım, bazı bandaj ve sargıların çıkarılması için ameliyatlar gerekiyordu” diye konuştu.
Kazadan dört ay sonra sağlığına kavuşan Lucio, yaşadıklarının kendisine çok önemli dersler verdiğini belirterek, “Başıma gelenler bize kendimize ve başkalarına iyi bakmanın ne kadar önemli olduğunu hatırlatmalı.
Potansiyel bir trajediyi önlemek için dikkat, özen ve basit jestler yeterli olabilir. Kendinize iyi bakın, kendinizi koruyun, buna değer” sözleriyle mesaj verdi.
2010 yılında Inter ile Serie A, Coppa Italia ve Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayan Lucio, futbol kariyerinde Bayern Münih, Bayer Leverkusen ve Juventus gibi Avrupa’nın dev kulüplerinde forma giymişti.