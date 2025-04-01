Büyük tartışma: Derbinin hakemi Cihan Aydın hangi takımlı?

Hatipoğlu, "Bir Türk hakemimiz açıklandı. Galatasaray olarak Türk, yabancı hakem ayrımı yapmadığımızı, iyi hakem istediğimizi her fırsatta söyledik. Aynı noktadayız. Atanan hakemle ilgili çeşitli tartışmalar yaşandı. Acun Ilıcalı tarafından bir kız çocuğu üzerinden Cihan Aydın'ın Galatasaraylı olduğuna dair algılar yapıldı. Böyle bir kamuoyu oluşturulmaya çalışıldı. Sonunda bu atama yapıldı. Burada bizim için en önemli konu, hakemin adaletli davranması. O gün yabancı hakem isteyenlerin adalet aramadıkları, ayrıcalık aradıkları bugün çok net ispatlanmıştır. Hiçbir şekilde yabancı hakem çağrıları yapmayanlar, o gün kıyameti koparmayanlar ve çığlıkları atmayanlar aslında bugün nasıl bir ayrıcalık peşinde koştuklarını çok net kamuoyuna gösterdiler" ifadelerini kullandı.