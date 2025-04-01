Büyük tartışma: Derbinin hakemi Cihan Aydın hangi takımlı?

Türkiye Kupası'nda oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisine hakem Cihan Aydın'ın atanması sarı-lacivertlilerin büyük tepkisini çekti. Bunun nedeni ise Aydın'ın Galatasaraylı olduğunun düşünülmesi. Detaylar haberimizde...
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray, bu kez Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşı karşıya gelecek.
Yarın saat 20.45’te Ülker Stadyumu’nda oynanacak mücadele öncesi en çok tartışılan konu mücadelenin hakem ataması oldu.
Ligde oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisine Slovak hakem Slavko Vincic'i atayan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), bu karşılaşmada ise Cihan Aydın'ı görevlendirdi.
Sarı-lacivertliler sosyal medya hesaplarından bu atamaya tepki gösterdi. Bunun nedeni Cihan Aydın'ın Galatasaraylı olduğunun düşünülmesi.
Böyle düşünülmesinin nedeniyse hakem Cihan Aydın'ın, 27-29 Ocak 2022 tarihleri arasında düzenlenen MHK Semineri'ne "EN BÜYÜK GS MİRA AYDIN" takma adıyla bağlanması.
Kupadaki derbiye Cihan Aydın'ın atanmasıyla ilgili Fenerbahçe Kulübü'nden bir açıklama gelmedi. Galatasaray Kulübü Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu ise hakemle ilgili soruya cevap verdi.
Hatipoğlu, "Bir Türk hakemimiz açıklandı. Galatasaray olarak Türk, yabancı hakem ayrımı yapmadığımızı, iyi hakem istediğimizi her fırsatta söyledik. Aynı noktadayız. Atanan hakemle ilgili çeşitli tartışmalar yaşandı. Acun Ilıcalı tarafından bir kız çocuğu üzerinden Cihan Aydın'ın Galatasaraylı olduğuna dair algılar yapıldı. Böyle bir kamuoyu oluşturulmaya çalışıldı. Sonunda bu atama yapıldı. Burada bizim için en önemli konu, hakemin adaletli davranması. O gün yabancı hakem isteyenlerin adalet aramadıkları, ayrıcalık aradıkları bugün çok net ispatlanmıştır. Hiçbir şekilde yabancı hakem çağrıları yapmayanlar, o gün kıyameti koparmayanlar ve çığlıkları atmayanlar aslında bugün nasıl bir ayrıcalık peşinde koştuklarını çok net kamuoyuna gösterdiler" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçeli isimlerin Cihan Aydın atamasıyla ilgili tepkileri
Fenerbahçeli isimlerin Cihan Aydın atamasıyla ilgili tepkileri
Fenerbahçeli isimlerin Cihan Aydın atamasıyla ilgili tepkileri