Can Uzun'dan gol sevinci açıklaması

Eintracht Frankfurt forması giyen Can Uzun'un Galatasaray maçındaki gol sevinci gündem olmuştu. Milli futbolcudan konuyla ilgili açıklama geldi.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında deplasmanda Eintracht Frankfurt’a 5-1 mağlup oldu.
Alman ekibinde forma giyen milli futbolcu Can Uzun, takımının ikinci golünü kaydetti.
Can Uzun'un gol sevincinde eliyle 'sus' işareti yapması sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti.
19 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gol sevincinin Galatasaray taraftarına yönelik olmadığını ifade etti.
Can Uzun paylaşımda, "İlk Şampiyonlar Ligi golümü attığım için mutluyum. Elbette dünkü kutlamam Galatasaray'a veya taraftarlara yönelik değildi, sadece golümün spontane duygusal bir kutlamasıydı. Kendi vatandaşlarıma ve ülkemin bir kulübüne karşı asla saygısız davranmam ve umarım herkes bunun farkındadır" ifadelerini kullandı.