Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Can Uzun'dan gol sevinci açıklaması

Can Uzun'dan gol sevinci açıklaması

Selman Ağrıkan
14:0119/09/2025, Cuma
G: 19/09/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Eintracht Frankfurt forması giyen Can Uzun'un Galatasaray maçındaki gol sevinci gündem olmuştu. Milli futbolcudan konuyla ilgili açıklama geldi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında deplasmanda Eintracht Frankfurt’a 5-1 mağlup oldu.

Alman ekibinde forma giyen milli futbolcu Can Uzun, takımının ikinci golünü kaydetti.

Can Uzun'un gol sevincinde eliyle 'sus' işareti yapması sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti.

19 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gol sevincinin Galatasaray taraftarına yönelik olmadığını ifade etti.


Can Uzun paylaşımda, "İlk Şampiyonlar Ligi golümü attığım için mutluyum. Elbette dünkü kutlamam Galatasaray'a veya taraftarlara yönelik değildi, sadece golümün spontane duygusal bir kutlamasıydı. Kendi vatandaşlarıma ve ülkemin bir kulübüne karşı asla saygısız davranmam ve umarım herkes bunun farkındadır" ifadelerini kullandı.

#Şampiyonlar Ligi
#Galatasaray
#Can Uzun
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ÖZYES yerleştirme sonuçları açıklandı: Kayıt işlemleri ne zaman yapılacak?