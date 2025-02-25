Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. maçında deplasmanda Antalyaspor’a konuk olacak. Bugün saat 15.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Yiğit Arslan yönetecek. Grupta ilk iki maçını da kazanan siyah-beyazlılar kupada namağlup yoluna devam etmek istiyor. Antalyaspor ise ilk ikide yer almak için bu maçtan puan ve puanlar çıkarma peşinde olacak. Peki, Antalyaspor - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Antalyaspor - Beşiktaş canlı izleme linki…

1 /5 Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Onvo Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 15.00'te başlayacak.



2 /5 Kupada 2'de 2 yapan siyah-beyazlılar, D Grubu'nda 6 puanla ilk sırada yer alıyor. Antalya temsilcisi ise organizasyonda birer galibiyet ve mağlubiyetle 3 puanla 4. basamakta bulunuyor. Grupta üçüncü maçların ardından ilk 2 sırada yer alacak ekipler, çeyrek finale yükselecek.



3 /5 Siyah-beyazlı takım, Onvo Antalyaspor karşısına birçok oyuncusundan yoksun çıkacak. Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Emrecan Terzi'nin yanı sıra hazır olmayan Necip Uysal ve Gabriel Paulista'nın müsabakada forma giymesi beklenmiyor. Bakhtiyor Zaynutdinov, Alex Oxlade-Chamberlain, Ernest Muçi ve Ciro Immobile, Antalya kafilesinde yer almadı.

4 /5 ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? Antalyaspor - Beşiktaş maçı bugün saat 15.00’de başlayacak. Karşılaşma A SPOR ekranlarından naklen yayınlanacak.

