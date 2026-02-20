Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Çaykur Rizespor evinde Kocaelispor’u konuk ediyor. Bu akşam saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Karadeniz ekibinde sakatlığı bulunan Alikulov ile kart cezalısı Papanikolaou, bu maçta forma giyemeyecek. Konuk ekip Kocaelispor’da ise sakatlıkları devam eden Jovanovic, Wieteska ve Susoho mücadelede yer alamayacak. Çaykur Rizespor - Kocaelispor maç kadrosu ve muhtemel 11’ler haberimizde.

2 /14 Ligde geride kalan 22 haftada 4 galibiyet, 9 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşayan ev sahibi Çaykur Rizespor, 21 puanla 13. sırada yer alıyor. Konuk takım Kocaelispor ise 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 30 puan topladı ve 7. sırada bulunuyor.

ÇAYKUR RİZESPOR'DA KİMLER EKSİK? Karadeniz ekibinde sakatlığı bulunan Alikulov ile kart cezalısı Papanikolaou, bu maçta forma giyemeyecek.





4 /14 KOCAELİSPOR'DA KİMLER EKSİK? Konuk ekip Kocaelispor’da ise sakatlıkları devam eden Jovanovic, Wieteska ve Susoho mücadelede yer alamayacak.



5 /14 Çaykur Rizespor - Kocaelispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Çaykur Didi Stadı’nda oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Futbolseverler bu keyifli mücadeleyi beIN Sports ekranlarından takip edebilecek.



6 /14 Kocaelispor ile oynadığı son sekiz Süper Lig maçının sadece birini kazanan Çaykur Rizespor (4B 3M), tek galibiyetini Mayıs 2001'de evinde aldı (2-1).

Kocaelispor'un Süper Lig tarihinde deplasman galibiyeti alamadığı takımlar arasında Çaykur Rizespor'dan (2B 4M) daha fazla konuk olduğu sadece iki rakibi var: Fenerbahçe (8B 13M) & Adanaspor (3B 5M).



7 /14 Bu sezon Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği ve Fatih Karagümrük'ü konuk ettiği iki maçı da kazanan Çaykur Rizespor'un, ligin üç yeni ekibini de iç sahada mağlup ettiği son sezon 2004/05 (Ankaraspor, Kayserispor & Sakaryaspor).

8 /14 Son iki Süper Lig maçında puan kaybetmeyen Kocaelispor, bu sezon üst üste üç galibiyet aldığı tek seriyi Ekim 2025'te yakaladı.

9 /14 Süper Lig'de oynadığı son altı maçı kazanamayan Çaykur Rizespor (3B 3M), aynı sezonda daha uzun son galibiyet hasretini ligden son kez düştüğü 2021/22 sezonunda yaşadı (Ocak-Mart 2022).

10 /14 Deplasmanda oynadığı son dört Süper Lig maçını kaybetmeyen Kocaelispor (1G 3B), üst üste beş karşılaşmadan namağlup ayrıldığı son seriyi Mart-Nisan 2002 arasında yakaladı.



11 /14 Bu sezon Süper Lig'de yediği gollerin en büyük bölümünü kafayla kalesinde gören iki takım Kocaelispor (%27; 6/22) ve Çaykur Rizespor (%26; 9/35).



12 /14 Süper Lig kariyerindeki ilk golleri geçen hafta Gençlerbirliği filelerine gönderen Mithat Pala (2 şut & 2 gol), daha önce oynadığı 81 maçta denediği toplam 44 şutta gol sevinci yaşayamamıştı.



13 /14 Bu sezon Süper Lig'de dört gole katkı sağlayan Valentin Mihalia (3 gol & 1 asist), geçen sezonun tamamında Parma formasıyla yaptığı gol katkısını şimdiden geride bıraktı (Serie A; 3 asist).

