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Cengiz Ünder ABD kariyerine hızlı başladı! Maça damga vuran asist

Cengiz Ünder ABD kariyerine hızlı başladı! Maça damga vuran asist

10:4612/03/2025, Çarşamba
G: 12/03/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'den ayrılarak sürpriz bir transferle Los Angeles FC'ye imza atan Cengiz Ünder, yeni kariyerine hızlı başladı. Milli futbolcu, Columbus maçında asist yaptı.

Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Cengiz Ünder, geçtiğimiz günlerde ABD ekibi Los Angeles FC'ye kiralanmıştı.

27 yaşındaki futbolcu, Amerika'daki kariyerine iyi bir başlangıç yaptı. Los Angeles FC'nin, Columbus ile oynadığı karşılaşmanın 90+6. dakikasında topu kaparak hızlı atak başlatan Cengiz Ünder, Bounga'ya asist yaptı.

İlk maçı 3-0 kazanan Los Angeles FC, toplam 4-2'lik skorla CONCACAF Şampiyonlar Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

CENGİZ ÜNDER'İN YENİ TAKIMIYLA İLK ASİSTİ | İZLE

#Cengiz Ünder
#ABD
#Los Angeles FC

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