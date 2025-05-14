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Cihan Aydın sınıfta kaldı

Cihan Aydın sınıfta kaldı

22:2014/05/2025, Çarşamba
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Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği maçta hakem Cihan Aydın performansıyla mücadelenin önüne geçti. Aydın, her iki takım aleyhine de kritik pozisyonları es geçti.

Trabzonspor ile Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Gaziantep Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Maçın hakemi Cihan Aydın, performansıyla her iki takım taraftarlarının tepkisini çekti.

Trabzonspor'un savunma oyuncusu Savic, maçın 21. dakikasında Victor Osimhen'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

Karadağlı oyuncu, gördüğü kartın ardından hakem Cihan Aydın'a temas ederek sert bir itirazda bulundu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, pozisyonda kırmızı kart çıkarmayan Aydın'ı sosyal medyada eleştiri yağmuruna tuttu. 

Cihan Aydın, ikinci yarının hemen başında ise Galatasaray'ın golü öncesi Sallai'nin Nwakaeme'ye yaptığı net faulü es geçti. Oyun taç atışıyla devam edip Galatasaray golü buldu.

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