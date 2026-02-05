Cristiano Ronaldo gemileri yaktı: Krizin merkezinde Benzema var!

Futbol dünyası bu iddiayla çalkalanıyor! Al Nassr’ın Portekizli süper yıldızı, yönetimdeki belirsizlik ve rakipleri Al Hilal’e sağlanan ayrıcalıklar nedeniyle kulübüyle köprüleri attı. Al Riyadh maçına çıkmayan, cuma günkü Al Ittihad derbisinde de forma giymeyi reddeden Ronaldo, 50 milyon euroluk serbest kalma maddesini devreye sokmaya hazırlanıyor.
Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nun (PIF) Al Nassr'daki yönetim yapısıyla ilgili somut bir değişiklik garantisi vermemesi halinde tavrını sürdürecek ve ligde üst üste ikinci maçını da boykot edecek.
ESPN'e konuşan kaynaklara göre önümüzdeki haftalarda herhangi bir değişiklik güvencesi gelmemesi durumunda Ronald haziran ayında kulüpten ayrılmak için talepte bulunacak.
Portekizli yıldız, pazartesi günü Al Nassr'ın Al Riyadh karşısında aldığı 1-0'lık lig galibiyetinde forma giymeyi protesto amacıyla reddetti. Kaynaklara göre Ronaldo, PIF'in Al Nassr'a yeterli yatırım yapmadığını ve bunun yerine rakip Al Hilal'e avantaj sağladığını savunuyor.
ESPN'e konuşan kaynaklar, Ronaldo'nun pazartesi günü Fransız yıldız Karim Benzema'nın Al Ittihad'dan Al Hilal'e transferini engellemeye çalıştığını da belirtti. Ronaldo bu hamlenin adil olmadığını düşündü ve PIF'in şampiyonluk yolunu Al Hilal için açmak istediğini dile getirdi.
Bu hafta takımıyla birlikte antrenman yapan Ronaldo, çarşamba günü sosyal medyada kulüp antrenman kıyafetleriyle bir fotoğraf paylaştı. Ancak Al Nassr'ın resmi hesabında aynı gün paylaşılan gönderilerde yalnızca teknik direktör Jorge Jesus ve takım arkadaşlarının antrenman görüntülerine yer verildi.
Ronaldo, kulüp yönetiminin yetkilerinin hızlı şekilde yeniden aktif hale getirilmesine ve kısa süre önce kapanan transfer döneminde yaşanan müdahalelerin yıl ortasında tekrar etmemesine bağlı olarak sahalara döneceğini kulüp içinde net şekilde ifade etti.
Son aylarda Al Nassr'ın sportif direktörü Simao Coutinho ile kulübün CEO'su Jose Semedo'nun (her ikisi de Portekizli) PIF tarafından görevlerinden uzaklaştırılması Ronaldo'yu öfkelendirdi ve Jorge Jesus'un çalıştırdığı takıma üst düzey takviyelerin gelmesini engelledi. Ayrıca kulübün harcamalarında ciddi bir kesintiye gidildi.
ESPN'e konuşan kaynaklar, 2022'de Al Nassr'a katıldığından bu yana büyük bir kupa kazanamayan Ronaldo'nun son derece öfkeli olduğunu aktardı. Şu anda özellikle Avrupa ve ABD'den ayrılık teklifleri bulunmasına rağmen, Dünya Kupası hazırlıklarını olumsuz etkileyebileceği gerekçesiyle kulüpten hemen ayrılmak istemiyor.
Eski Real Madrid yıldızı, geçen yaz Al Nassr ile sözleşmesini 2027 Haziran ayına kadar uzatmıştı. Kontratında 50 milyon euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor.
Suudi Pro Ligi en büyük vitrin yüzünü kaybetmek istemiyor. Kaynaklara göre Al Nassr ve PIF, yaz döneminde büyük yatırımlar yapılacağı konusunda Ronaldo'ya söz verdi.
Manchester United forması giyen Portekizli yıldız Bruno Fernandes'in de olası takviyeler arasında yer aldığı belirtildi.