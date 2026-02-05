Cristiano Ronaldo gemileri yaktı: Krizin merkezinde Benzema var!

Son aylarda Al Nassr'ın sportif direktörü Simao Coutinho ile kulübün CEO'su Jose Semedo'nun (her ikisi de Portekizli) PIF tarafından görevlerinden uzaklaştırılması Ronaldo'yu öfkelendirdi ve Jorge Jesus'un çalıştırdığı takıma üst düzey takviyelerin gelmesini engelledi. Ayrıca kulübün harcamalarında ciddi bir kesintiye gidildi.







