Derbiyi kazanan Galatasaray'da takıma dağıtılacak prim belli oldu

Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Galatasaray'da yönetim prim kararı aldı. Başkan Dursun Özbek'in talimatıyla takıma dağıtılacak primin miktarı da belli oldu.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.
Sarı-kırmızılılarda başkan Dursun Özbek'ten prim kararı çıktı.
Derbi öncesi prim vaadinde bulunmamasına karşın oyuncuları ödüllendirme kararı alan Dursun Özbek, takıma prim jesti yapacak.
Milliyet'teki habere göre Dursun Özbek, derbi sonrası İbrahim Hatipoğlu'nu telefonla arayarak prim müjdesini verdi.
Öte yandan yönetimin, takıma dağıtacağı primin miktarı da belli oldu.
Haberde takıma dağıtılacak primin toplam 1.5 milyon euro olacağı belirtildi.
Galatasaray, Kadıköy'deki derbide ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek puan farkını 5'e çıkarmıştı.