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Dev kulüpten teklif bekliyor! Osimhen'le ilgili flaş gerçekler

Dev kulüpten teklif bekliyor! Osimhen'le ilgili flaş gerçekler

10:5123/05/2025, Cuma
G: 23/05/2025, Cuma
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Süper Lig'de üst üste üçüncü toplamda da 25. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da sezona damga vuran isim Victor Osimhen oldu. Taraftarların takımdaki geleceğini merak ettiği Nijeryalı yıldızın, İngiliz ekibinden teklif beklediği öne sürüldü. İşte Osimhen'le ilgili dikkat çeken maddeler...

Süper Lig devlerinden Galatasaray bu sezon şampiyonluk sevinci yaşarken kazanılan başarıda en büyük pay sahiplerinden birisi de Victor Osimhen oldu.

Gösterdiği performansla sarı-kırmızılı taraftarları kendisine hayran bırakan futbolcunun geleceği büyük merak konusu haline gelirken Nijeryalı yıldız hakkında flaş gerçekler gün yüzüne çıktı. İşte Fotomaç'ta yer alan habere göre madde madde o detaylar...

1- Victor Osimhen öncelikle Chelsea'den teklif almayı bekliyor. Ancak bütçe sıkıntısı yaşayan İngiliz kulübü transferle ilgili hiçbir somut adım atmadı.

2- Juventus'a gitmeyi reddeden Osimhen, Suudi Arabistan kulüplerinin astronomik tekliflerine de şimdiye kadar olumlu yanıt vermekten kaçındı.

3- Golcü futbolcunun adı PSG ile de anılıyor. Ancak Fransız devi henüz harekete geçmedi. PSG'den gelecek cazip teklif Galatasaray'ın işini zorlaştırabilir.

4- Tuttosport gazetesi "Duygusal Osimhen Rams Park'ta attığı golün anonsunu kızı Hailey'in yapmasından çok etkilendi. Bu, kararını etkiler" diye yazdı.

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