Devler Ligi'nde Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! Osimhen için izin istenecek

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızının derbide sahada olması sarı-kırmızılılar adına kritik önem taşıyor. Osimhen transfer olduğu günden beri beri kadroda olmadığı 13 maçın yalnızca 7'sini kazanan Cimbom, 3'er de beraberlik ve mağlubiyet aldı.