Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Devler Ligi'nde Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! Osimhen için izin istenecek

Devler Ligi'nde Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! Osimhen için izin istenecek

09:1629/11/2025, Cumartesi
G: 29/11/2025, Cumartesi
Diğer
Sonraki haber

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son olarak Union Saint-Gilloise'a mağlup olan Galatasaray'a bir şok da Victor Osimhen'den geldi. Nijeryalı golcüyle ilgili o detay, sarı-kırmızılıları endişelendiriyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde evinde Union Saint-Gilloise'a kaybeden Galatasaray'da gözler pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe derbisine çevrildi. Sarı-kırmızılılarda başta Victor Osimhen olmak üzere sakatlığı bulunan isimleri derbiye yetiştirmek için seferberlik ilan edildi.

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızının derbide sahada olması sarı-kırmızılılar adına kritik önem taşıyor. Osimhen transfer olduğu günden beri beri kadroda olmadığı 13 maçın yalnızca 7'sini kazanan Cimbom, 3'er de beraberlik ve mağlubiyet aldı.

Öte yandan Victor Osimhen ile ilgili Nijerya basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. A Spor'un Allnigeriasoccer'dan aktardığı habere göre 21 Aralık'ta başlayacak Afrika Uluslar Kupası sebebiyle Galatasaray, 9 Aralık'ta Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak AS Monaco maçında Nijeryalı golcüsünü kullanamayabilir.

FIFA'nın oyuncu statü ve transfer yönetmeliğine göre Afrika Uluslar Kupası'na çağrılan futbolcuların turnuva başlamadan önceki hafta pazartesi gününden (yani 8 Aralık) kulüplerinden ayrılarak milli takımlarına katılması gerekiyor. Bu da Osimhen'in 8 Aralık'ta Nijerya kampına katılmasının beklendiği anlamına geliyor.

Ancak Galatasaray'ın da 9 Aralık'ta Şampiyonlar Ligi'nde kritik öneme sahip Monaco maçında Nijeryalı golcüyü kullanabilmek için milli takımından izin istemesi gerekecek. Eğer Nijerya Milli Takımı Osimhen'in kampa geç katılmasına izin vermezse sarı-kırmızılılar Monaco maçında da Osimhen'den mahrum kalacak.


Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Osimhen'in sahada olduğu 3 maçtan da galibiyetle ayrılan Galatasaray, kadroda olmadığı 2 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.

#Galatasaray
#Şampiyonlar Ligi
#Victor Osimhen
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
DSİ PERSONEL ALIMI SON GELİŞMELER: DSİ personel alımı kura çekimi sonuçları asıl ve yedek adaylar belli oldu mu?