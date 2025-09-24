Dinamo Zagreb

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ismiyle oynanmaya başlandığı andan itibaren organizasyonda etkili bir performans ortaya koydu. Sarı-lacivertliler, bu kulvarda şu ana dek 94 müsabakaya çıktı. Söz konusu karşılaşmalarda 46 galibiyet elde eden Fenerbahçe, 28 beraberlik yaşarken, 20 kez mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, rakip kalelere 136 gol atarken, kalesinde 96 gol gördü.







