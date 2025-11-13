Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Basketbol
Dokuz yıllık hasret sona erdi: Kulübün son şampiyonu geri geldi!

Dokuz yıllık hasret sona erdi: Kulübün son şampiyonu geri geldi!

14:2513/11/2025, Perşembe
G: 13/11/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Avrupa basketbolunun Katalan devi Barcelona, başantrenörlük koltuğuna kulübün yakından tanıdığı efsane bir ismi yeniden oturttu. 53 yaşındaki deneyimli koç Xavi Pascual, 9 yıl aradan sonra kulübe geri döndü ve üç yıllık sözleşmeye imza attı.

Barcelona, 9 yıl sonra yeniden Xavi Pascual'e emanet...


Katalan devine geri dönen 53 yaşındaki deneyimli koç, kulüple üç yıllık bir sözleşme imzaladı.


Pascual, daha önce 2004 ile 2016 yılları arasında Barcelona'da görev yapmış, 2008'den itibaren başantrenörlük koltuğuna oturmuştu. 2010 yılında, kulüp tarihindeki ikinci ve bugüne kadarki son EuroLeague şampiyonluğunu kazanarak adını kulüp tarihine yazdırmıştı.


Görevden alınan Penarroya, Pazar günü resmen kulüpten ayrılmıştı ve EuroLeague 2025-26 normal sezonunun 10. haftasında Oscar Orellana geçici başantrenör olarak takımın başına geçmişti.


Barcelona, bir sonraki EuroLeague maçında Cuma günü Palau Blaugrana'da Virtus Bologna'yı ağırlayacak. Ardından, İspanya Liga Endesa'nın 7. haftasında yine kendi sahasında bir diğer EuroLeague temsilcisi Baskonia ile karşılaşacak.


Yeni başantrenör Xavi Pascual, önümüzdeki haftanın başında resmen görevine başlayacak. Bu nedenle Orellana, önümüzdeki iki maçta takımın başında geçici antrenör olarak kalmaya devam edecek.


#Barcelona
#Xavi Pascual
#EuroLegaue
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ konutlarına eşler başvurabilir mi?