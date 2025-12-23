Domenico Tedesco istedi: Fenerbahçe yıldız oyuncunun menajerini İstanbul'a davet etti

Fenerbahçe’de transfer gündemi yeniden hareketlendi. Teknik direktör Domenico Tedesco’nun raporu doğrultusunda yıldız oyuncunun menajeri İstanbul'a davet edildi.
Fenerbahçe, yeni sezon planlaması kapsamında transfer çalışmalarını sürdürürken teknik direktör Domenico Tedesco’nun özel olarak istediği bir isim için harekete geçti.
Sarı-lacivertli kulüp, yıldız oyuncunun menajerini İstanbul'a davet etti.
Edinilen bilgilere göre Samsunsporlu oyuncu Anthony Musaba’nın menajeri, Fenerbahçe yönetimiyle görüşmek üzere İstanbul’a geldi.
Taraflar arasında bugün yapılacak toplantının, transfer sürecinin seyrini netleştirmesi bekleniyor.
Musaba cephesinin Fenerbahçe’ye gelmeye istekli olduğu öğrenildi.