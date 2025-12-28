Dünya futbolunu sarsacak ve tarihe geçecek iddia: Ronaldo’dan Messi planı

Cristiano Ronaldo’nun kariyerine dair ortaya atılan son iddia, futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı.
Futbol tarihinin en büyük rekabetlerinden birine imza atan Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi için dikkat çekici bir senaryo gündeme geldi.
İspanyol basınında yer alan iddiaya göre Ronaldo, kariyerinin son dönemini Messi ile aynı takımda geçirmek istiyor.
Mundo Deportivo’nun haberine göre 40 yaşındaki Portekizli yıldız, kariyerinin finali için ABD’yi ciddi bir seçenek olarak değerlendiriyor.
Ronaldo’nun, Messi’nin formasını giydiği Inter Miami’de buluşma fikrine sıcak baktığı belirtildi.
Yıllarca La Liga ve Şampiyonlar Ligi’nde karşı karşıya gelen iki süper yıldızın, kariyerlerinin son bölümünde aynı takımda buluşma ihtimali futbol kamuoyunda büyük heyecan oluşturdu.