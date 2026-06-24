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Dünya Kupası L Grubu'nda hesaplar karıştı: Tek golle hayata döndüler, bir takım veda etti

Dünya Kupası L Grubu'nda hesaplar karıştı: Tek golle hayata döndüler, bir takım veda etti

07:3524/06/2026, Çarşamba
G: 24/06/2026, Çarşamba
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2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu ikinci maçında Hırvatistan, Panama'yı 1-0 mağlup ederek gruptaki ilk puanlarını kazandı. Bu sonuçla birlikte turnuvadaki iddiasını son maça taşımayı başaran Hırvatlar derin bir nefes alırken, iki maç sonunda puan almayı başaramayan Panama ise Dünya Kupası'na veda etti. Panama - Hırvatistan maç özeti haberimizde.

2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu'nda Hırvatistan, Panama'yı 1-0 mağlup ederek gruptaki ilk galibiyetini aldı. Bu sonucun ardından Panama, 2026 Dünya Kupası'na veda etti.


Hırvatistan'a galibiyeti getiren gol 54. dakikada Ante Budimir'den geldi.

Bu sonuçla Hırvatistan puanını 3'e yükselterek son hafta öncesi iddiasını sürdürdü.


Grupta oynanan diğer karşılaşmaların ardından İngiltere ve Gana 4'er puanla zirveyi paylaşırken Hırvatistan 3 puanla üçüncü sırada yer aldı. Henüz puanla tanışamayan Panama ise 2026 Dünya Kupası'na veda etti.


L Grubu'nda son hafta maçlarında İngiltere, Panama ile karşılaşacak. Gana ise Hırvatistan karşısında sahaya çıkacak.


PANAMA - HIRVATİSTAN MAÇ ÖZETİ

Panama - Hırvatistan maç özetini izlemek için TIKLAYIN.


#Hırvatistan
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#2026 Dünya Kupası
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