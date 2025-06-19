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Dursun Özbek Hakan Çalhanoğlu ile ne konuştuğunu ilk kez açıkladı

Dursun Özbek Hakan Çalhanoğlu ile ne konuştuğunu ilk kez açıkladı

12:5219/06/2025, Perşembe
G: 19/06/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, sponsorluk imza töreninde kulübün transfer gündemine dair konuştu. Başkan Özbek, Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile olan görüşmesinde neler konuşulduğunu açıkladı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta sponsorluk anlaşması için düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Başkan Özbek, kulübün transfer gündemine dair gelen soruları da yanıtladı.

Dursun Özbek, Galatasaray'ın listesinde olduğu ifade edilen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı.

İşte Özbek'in o sözleri:


"Hakan Çalhanoğlu ile ilgili yanlış anlaşılan bir konuşma var. Göz bebeğimiz, milli takımın kaptanı, başarılı ve önemli bir oyuncu. Hakan Çalhanoğlu'nu her takım ister. Onunla ilgili görüşmem transfer değildi."

"Bir arkadaşımla otururken, bir grup vardı ve Hakan ile telefonda görüşüyorlardı. 'Galatasaray Başkanı da yanımda ve merhabalaşmak istiyor' dedi. Galatasaraylı olduğunu söyledi, ben de sağlığını sordum, başarılar diledim."

"Onun ağabeyi gibiyim. Böyle bir imkan doğduğu zaman görüşür ve başarılar dilerim. Bu bir transfer görüşmesi değildi."

#Galatasaray
#Hakan Çalhanoğlu
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