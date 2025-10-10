Yeni Şafak
Dursun Özbek'ten flaş Icardi açıklaması

Dursun Özbek'ten flaş Icardi açıklaması

11:3310/10/2025, Cuma
G: 10/10/2025, Cuma
Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, takımdaki geleceği merak konusu olan Mauro Icardi ile ilgili flaş bir açıklamada bulundu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Özbek, takımdaki geleceği belirsiz olan Mauro Icardi ile ilgili de konuştu:

İşte Özbek'in o sözleri:


"Mauro Icardi'nin bu sene son senesi, bize çok büyük değerler katmış, önemli bir futbolcu. Geçtiğimiz sezonlarda çok büyük katkısı oldu. Bu sene de aynı katkıyı vereceğinden eminim." 

"Yeni sözleşme yapılması, yapılmaması bugünün konusu değil. Sezon ortasına doğru kulübün vereceği karardır."

