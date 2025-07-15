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Ederson’dan Süper Lig’e yeşil ışık: Tarihi transfer için geri sayım başladı!

Ederson’dan Süper Lig’e yeşil ışık: Tarihi transfer için geri sayım başladı!

14:4415/07/2025, Salı
G: 15/07/2025, Salı
Yeni Şafak
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Galatasaray, transfer piyasasında ses getirmeye devam ediyor. Victor Osimhen’in transferinde sona yaklaşan sarı-kırmızılılar, 14 yıllık Fernando Muslera döneminin ardından kaleye dünya çapında bir isim getirmek için kolları sıvadı.

Galatasaray, 14 yıllık Fernando Muslera dönemi sonrası kalesine de önemli bir takviye gerçekleştirmek istiyor.


Galatasaray'da kaleci transferi için gündeme gelen son isim Manchester City'nin Brezilyalı kalecisi Ederson oldu.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Galatasaray, Manchester City forması giyen Ederson'un resmi olarak şartlarını sordu.


Brezilyalı eldiven, maaş beklentisi karşılanırsa, Galatasaray'da forma giymeye sıcak bakıyor.

2017 yılından bu yana Manchester City'nin kalesini koruyan Ederson'un, İngiliz ekibiyle sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.


Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen 31 yaşındaki file bekçisi, Manchester City kariyerinde 372 maçta kaleyi korudu.


Ederson, bu maçlarda kalesinde 311 gol gördü. Brezilyalı file bekçisi, 168 maçta kalesini gole kapattı.


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