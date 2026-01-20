Edin Dzeko’dan şok karar: 15 yıllık hasret bitiyor!

Fenerbahçe’den sezon başında Fiorentina’ya transfer olan ancak İtalya’da aradığını bulamayan 39 yaşındaki golcü, efsaneleştiği Almanya topraklarına geri dönüyor.
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Edin Dzeko, geçtiğimiz yaz transfer olduğu Fiorentina ile yollarını ayırıyor.
Sky Sport Almanya'nın haberine göre; 39 yaşındaki oyuncu, 2. Bundesliga takımı Schalke 04 ile sözlü olarak anlaşmaya vardı. Alman kulübünün, Dzeko'nun transferi için Fiorentina ile görüşmelere başladığı belirtildi.
Haberde, Schalke'nin sportif direktörü Frank Baumann ve teknik direktör Miron Muslic'in, Bosna Hersekli santraforu ikna etmek yoğun çaba harcadığı ifade edildi.
Kulüpler arasında anlaşmanın sağlanması halinde Edin Dzeko kariyerine Schalke'de devam edecek.
Schalke, 18 haftası geride kalan 2. Bundesliga'da 38 puanla lider durumda bulunuyor. Dzeko ise bu sezon Fiorentina formasıyla çıktığı 18 maçta 722 dakika sahada kaldı ve 2 kez fileleri havalandırdı.
2007-2011 yılları arasında Wolfsburg'da forma giyen tecrübeli oyuncu, Schalke'ye transferi tamamlanırsa dünya çapında bir yıldız futbolcu haline geldiği Almanya'ya 15 yıl aradan sonra dönmüş olacak.
Dzeko 2009-2010 sezonunda Bundesliga'da gol kralı olmuş, 2008-2009'da ise lig şampiyonluğu yaşamıştı.