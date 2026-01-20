Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Edin Dzeko’dan şok karar: 15 yıllık hasret bitiyor!

Edin Dzeko’dan şok karar: 15 yıllık hasret bitiyor!

16:3220/01/2026, Salı
G: 20/01/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe’den sezon başında Fiorentina’ya transfer olan ancak İtalya’da aradığını bulamayan 39 yaşındaki golcü, efsaneleştiği Almanya topraklarına geri dönüyor.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Edin Dzeko, geçtiğimiz yaz transfer olduğu Fiorentina ile yollarını ayırıyor.


Sky Sport Almanya'nın haberine göre; 39 yaşındaki oyuncu, 2. Bundesliga takımı Schalke 04 ile sözlü olarak anlaşmaya vardı. Alman kulübünün, Dzeko'nun transferi için Fiorentina ile görüşmelere başladığı belirtildi.


Haberde, Schalke'nin sportif direktörü Frank Baumann ve teknik direktör Miron Muslic'in, Bosna Hersekli santraforu ikna etmek yoğun çaba harcadığı ifade edildi.


Kulüpler arasında anlaşmanın sağlanması halinde Edin Dzeko kariyerine Schalke'de devam edecek.


Schalke, 18 haftası geride kalan 2. Bundesliga'da 38 puanla lider durumda bulunuyor. Dzeko ise bu sezon Fiorentina formasıyla çıktığı 18 maçta 722 dakika sahada kaldı ve 2 kez fileleri havalandırdı.


2007-2011 yılları arasında Wolfsburg'da forma giyen tecrübeli oyuncu, Schalke'ye transferi tamamlanırsa dünya çapında bir yıldız futbolcu haline geldiği Almanya'ya 15 yıl aradan sonra dönmüş olacak.


Dzeko 2009-2010 sezonunda Bundesliga'da gol kralı olmuş, 2008-2009'da ise lig şampiyonluğu yaşamıştı.


#Fenerbahçe
#Fiorentina
#Schalke 04
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün kimin maçı var, maç saat kaçta? 20 Ocak Salı UEFA Şampiyonlar Ligi bugün oynanacak maçlar