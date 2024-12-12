Efsane futbolcu Milli yıldıza hayran kaldı

Premier Lig efsanesi milli futbolcumuz hakkında sosyal medya hesabından çarpıcı ifadede bulundu. Şampiyonlar Ligi maçında takımının galibiyetinde önemli bir rol oynayan yıldız futbolcu büyük övgü aldı. İşte detaylar.
Manchester United'ın efsane oyuncularından Paul Scholes, Juventus - Manchester City maçı sonrası milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ı övdü.
Kenan'ı çok beğendiğini kendine has üslubu ile anlatan Paul Scholes yaptığı paylaşımda, "Kim lan bu Kenan Yıldız!" ifadelerini kullandı.
Juventus - Manchester City maçında 84 dakika sahada kalan 19 yaşındaki Kenan Yıldız'ın istatistikleri şu şekilde;
1 asist
0/3 şut
1 çalım
41 topla buluşma
Yüze 89 pas isabeti
1 kilit pas
1/2 orta
Juventus efsanesi Alessandro Del Piero'nun varisi olarak görülen ve idolünün 10 numarasını taşıyan Kenan Yıldız, her geçen hafta üzerine koyarak devam ediyor.
Kenan Yıldız, bu sezon Juventus formasıyla çıktığı 21 maçta 4 gol 4 asistlik performans gösterdi.