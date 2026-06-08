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Efsane futbolcudan Türkiye için gündem olan sözler: 'Bizden bile öndesiniz!'

Efsane futbolcudan Türkiye için gündem olan sözler: 'Bizden bile öndesiniz!'

13:498/06/2026, Pazartesi
G: 8/06/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Süper Lig'de kulüplerin tarihi kongre ve transfer hamleleriyle meşgul olduğu şu günlerde, dış dünyadan Türk futbolunun uluslararası arenadaki gücüne dair efsane isimden flaş sözler geldi. İtalyan futbolunun ve Serie A'nın bir dönemine damga vurmuş efsane isimlerinden Tomas Locatelli, A Milli Futbol Takımımızın sergilediği vizyonu yere göğe sığdıramadı. Locatelli, Türkiye'nin şu an kendi ülkesinden bile daha avantajlı bir konumda olduğunu itiraf etti.

Eski İtalyan futbolcu Tomas Locatelli, Türk futbolunun son yıllardaki yükselişine dikkat çekerek övgü dolu açıklamalarda bulundu.

Türk futbolunun mevcut durumunu değerlendiren Locatelli, “Şu an Türk futbolu adına baktığımızda, İtalya'nın bile önündesiniz diyebilirim; Dünya Kupası'ndasınız, muazzam bir teknik direktöre sahipsiniz. Bu başarının keyfini çıkarın ve Dünya Kupası'nda da sizler için en iyisini diliyorum.” ifadelerini kullandı.


Türkiye'nin uluslararası arenadaki konumuna vurgu yapan İtalyan futbol adamı, milli takımın elde ettiği başarıların takdir edilmesi gerektiğini belirtti. Locatelli, özellikle Dünya Kupası'na katılım ve teknik heyetin ortaya koyduğu performansın Türk futbolu adına önemli bir kazanım olduğunu ifade etti.


Türk futbolunun son dönemdeki gelişimini öven Locatelli’nin sözleri, futbol kamuoyunda dikkat çeken değerlendirmeler arasında yer aldı.


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