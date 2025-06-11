Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
En değerli Türk futbolcular açıklandı! Arda Güler ikinci sırada

En değerli Türk futbolcular açıklandı! Arda Güler ikinci sırada

14:3211/06/2025, Çarşamba
G: 11/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CIES), tahmini olarak transfer değeri en yüksek Türk futbolcuları listeledi. Arda Güler'in ikinci sırada yer aldığı listede dikkat çeken isimler bulunuyor. İşte detaylar...

CIES, en değerli Türk futbolcuların listesini açıkladı. İşte tahmini transfer değeri en yüksek olan Türk futbolcular:

10- Semih Kılıçsoy (Beşiktaş): 14.5 milyon Euro

9- Yusuf Akçiçek (Fenerbahçe): 16 milyon Euro

8- Ferdi Kadıoğlu (Brighton): 21.1 milyon Euro

7- Barış Alper Yılmaz (Galatasaray): 24.4 milyon Euro

6- Can Uzun (Eintracht Frankfurt): 25.7 milyon Euro

5- Hakan Çalhanoğlu (Inter): 29.5 milyon Euro

4- Kerem Aktürkoğlu (Benfica): 40.9 milyon Euro

3- Orkun Kökçü (Benfica): 50.2 milyon Euro

2- Arda Güler (Real Madrid): 90.9 milyon Euro

1- Kenan Yıldız (Juventus): 97.9 milyon Euro

#A Milli Futbol Takımı
#Türkiye
#Arda Güler
#Kenan Yıldız
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
15 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimi: Giriş belgeleri ne zaman yayınlacak, sözlü sınavı ne zaman?