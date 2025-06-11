En değerli Türk futbolcular açıklandı! Arda Güler ikinci sırada

Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CIES), tahmini olarak transfer değeri en yüksek Türk futbolcuları listeledi. Arda Güler'in ikinci sırada yer aldığı listede dikkat çeken isimler bulunuyor. İşte detaylar...
CIES, en değerli Türk futbolcuların listesini açıkladı. İşte tahmini transfer değeri en yüksek olan Türk futbolcular:
10- Semih Kılıçsoy (Beşiktaş): 14.5 milyon Euro
9- Yusuf Akçiçek (Fenerbahçe): 16 milyon Euro
8- Ferdi Kadıoğlu (Brighton): 21.1 milyon Euro
7- Barış Alper Yılmaz (Galatasaray): 24.4 milyon Euro
6- Can Uzun (Eintracht Frankfurt): 25.7 milyon Euro
5- Hakan Çalhanoğlu (Inter): 29.5 milyon Euro
4- Kerem Aktürkoğlu (Benfica): 40.9 milyon Euro
3- Orkun Kökçü (Benfica): 50.2 milyon Euro
2- Arda Güler (Real Madrid): 90.9 milyon Euro
1- Kenan Yıldız (Juventus): 97.9 milyon Euro