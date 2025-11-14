Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
En Nesyri yerine gol makinesi geliyor: Herkes Sörloth sanıyordu ama asıl hedef farklı

En Nesyri yerine gol makinesi geliyor: Herkes Sörloth sanıyordu ama asıl hedef farklı

Haber Merkezi
10:5214/11/2025, Cuma
G: 14/11/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı. Sarı lacivertliler, En Nesyri yerine yıldız bir golcü almak için harekete geçti.

Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren ve Avrupa Ligi'ndeki maçlara odaklanan Fenerbahçe diğer yandan da ara transfer döneminde takıma takviye yapmak istiyor.

Bu anlamda öne çıkan bölgeler arasında ise forvet hattı yer alıyor.

Fenerbahçe yönetimi, bu konuda öncelikle Youssef En-Nesyri ile yolları ayırmayı planlıyor.

Faslı oyuncuya, özellikle Suudi Arabistan takımlarının ilgisi olduğu ve devre arasında sarı-lacivertlilerin kapısını çalmaya hazırlandıkları kaydedildi.

En-Nesyri'yi elden çıkaracak olan Fenerbahçe, gelecek parayla da iyi bir golcü transfer etmeyi hedefliyor.

Sarı-lacivertlilerin hedefindeki isimler arasında Hollanda takımı Alkmaar'da forma giyen Troy Parrott olduğu ifade edildi.

Fenerbahçe'nin kulübüyle Parrott için temasa geçtiği ve Hollanda ekibinin kapıyı 25 milyon eurodan açtığı vurgulandı.

23 yaşındaki İrlandalı futbolcu bu sezon AZ Alkmaar formasıyla 14 maça çıkarken, takımına 13 gol ve 2 asistlik skor katkısı verdi.

#Fenerbahçe
#En Nesyri
#Troy Parrott
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İSTANBUL POSTA KODU ÖĞRENME EKRANI: İstanbul Posta Kodu Kaçtır? İstanbul İli ve İlçelerinin Posta Kodları