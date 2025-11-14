En Nesyri yerine gol makinesi geliyor: Herkes Sörloth sanıyordu ama asıl hedef farklı

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı. Sarı lacivertliler, En Nesyri yerine yıldız bir golcü almak için harekete geçti.

1 /8 Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren ve Avrupa Ligi'ndeki maçlara odaklanan Fenerbahçe diğer yandan da ara transfer döneminde takıma takviye yapmak istiyor.

2 /8 Bu anlamda öne çıkan bölgeler arasında ise forvet hattı yer alıyor.

3 /8 Fenerbahçe yönetimi, bu konuda öncelikle Youssef En-Nesyri ile yolları ayırmayı planlıyor.

4 /8 Faslı oyuncuya, özellikle Suudi Arabistan takımlarının ilgisi olduğu ve devre arasında sarı-lacivertlilerin kapısını çalmaya hazırlandıkları kaydedildi.

5 /8 En-Nesyri'yi elden çıkaracak olan Fenerbahçe, gelecek parayla da iyi bir golcü transfer etmeyi hedefliyor.

6 /8 Sarı-lacivertlilerin hedefindeki isimler arasında Hollanda takımı Alkmaar'da forma giyen Troy Parrott olduğu ifade edildi.

7 /8 Fenerbahçe'nin kulübüyle Parrott için temasa geçtiği ve Hollanda ekibinin kapıyı 25 milyon eurodan açtığı vurgulandı.