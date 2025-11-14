En Nesyri yerine gol makinesi geliyor: Herkes Sörloth sanıyordu ama asıl hedef farklı

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı. Sarı lacivertliler, En Nesyri yerine yıldız bir golcü almak için harekete geçti.
Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren ve Avrupa Ligi'ndeki maçlara odaklanan Fenerbahçe diğer yandan da ara transfer döneminde takıma takviye yapmak istiyor.
Bu anlamda öne çıkan bölgeler arasında ise forvet hattı yer alıyor.
Fenerbahçe yönetimi, bu konuda öncelikle Youssef En-Nesyri ile yolları ayırmayı planlıyor.
Faslı oyuncuya, özellikle Suudi Arabistan takımlarının ilgisi olduğu ve devre arasında sarı-lacivertlilerin kapısını çalmaya hazırlandıkları kaydedildi.
En-Nesyri'yi elden çıkaracak olan Fenerbahçe, gelecek parayla da iyi bir golcü transfer etmeyi hedefliyor.
Sarı-lacivertlilerin hedefindeki isimler arasında Hollanda takımı Alkmaar'da forma giyen Troy Parrott olduğu ifade edildi.
Fenerbahçe'nin kulübüyle Parrott için temasa geçtiği ve Hollanda ekibinin kapıyı 25 milyon eurodan açtığı vurgulandı.
23 yaşındaki İrlandalı futbolcu bu sezon AZ Alkmaar formasıyla 14 maça çıkarken, takımına 13 gol ve 2 asistlik skor katkısı verdi.