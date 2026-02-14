Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Ersin Düzen açıkladı: Fenerbahçeli yıldız ameliyat olabilir

Ersin Düzen açıkladı: Fenerbahçeli yıldız ameliyat olabilir

20:1214/02/2026, Cumartesi
G: 14/02/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Trabzonspor maçı öncesi Fenerbahçeli taraftarları endişelendiren bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli yıldız futbolcunun şiddetli ağrıları nedeniyle ameliyat ihtimalinin gündeme geldiği belirtildi.

Süper Lig’de Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak kritik mücadele öncesinde sarı-lacivertli ekibi yakından ilgilendiren dikkat çekici gelişme yaşandı.

Gazeteci Ersin Düzen, maç öncesi yaptığı açıklamada Fenerbahçeli yıldız futbolcunun sağlık durumunun ciddi olabileceğini dile getirdi.

NOW Spor'da konuşan Düzen, Alvarez’in uzun süredir ağrılarla oynadığını belirterek ameliyat seçeneğinin gündeme geldiğini söyledi.

Ersin Düzen, "Bu teyide muhtaç bir bilgi ama Edson Alvarez'in ameliyat olma ihtimali varmış. Çok ağrısı varmış ve daha önceden yaşadığı bir sakatlık. Bu zamana kadar yapılan tedavilerde ağrıları devam ettiği için bu ihtimal konuşulmuş" ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertliler, 28 yaşındaki futbolcuyu sezon başında West Ham'dan 22 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralamıştı.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 17 maça çıkan Alvarez, 1 asistlik katkı sağladı.

#Fenerbahçe
#Edson Alverez
#Ersin Düzen
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2026 Ramazan Ayı Ne Zaman Başlıyor? İlk Oruç, İlk İftar ve İlk Sahur Tarihi (Diyanet Takvimi)