Ersin Düzen açıkladı: Fenerbahçeli yıldız ameliyat olabilir

Trabzonspor maçı öncesi Fenerbahçeli taraftarları endişelendiren bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli yıldız futbolcunun şiddetli ağrıları nedeniyle ameliyat ihtimalinin gündeme geldiği belirtildi.
Süper Lig’de Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak kritik mücadele öncesinde sarı-lacivertli ekibi yakından ilgilendiren dikkat çekici gelişme yaşandı.
Gazeteci Ersin Düzen, maç öncesi yaptığı açıklamada Fenerbahçeli yıldız futbolcunun sağlık durumunun ciddi olabileceğini dile getirdi.
NOW Spor'da konuşan Düzen, Alvarez’in uzun süredir ağrılarla oynadığını belirterek ameliyat seçeneğinin gündeme geldiğini söyledi.
Ersin Düzen, "Bu teyide muhtaç bir bilgi ama Edson Alvarez'in ameliyat olma ihtimali varmış. Çok ağrısı varmış ve daha önceden yaşadığı bir sakatlık. Bu zamana kadar yapılan tedavilerde ağrıları devam ettiği için bu ihtimal konuşulmuş" ifadelerini kullandı.
Sarı-lacivertliler, 28 yaşındaki futbolcuyu sezon başında West Ham'dan 22 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralamıştı.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 17 maça çıkan Alvarez, 1 asistlik katkı sağladı.