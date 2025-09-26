Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Eski Fenerbahçeliden flaş itiraf: ‘Beklediğimden daha uzun sürdü’

Eski Fenerbahçeliden flaş itiraf: ‘Beklediğimden daha uzun sürdü’

11:5626/09/2025, Cuma
G: 26/09/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Geçen sezon ayak başparmağındaki sakatlık nedeniyle sezonu erken kapatan eski sarı-lacivertli yıldız, yeniden ilk 11'e döndü. Yıldız futbolcudan sakatlığı ile ilgili flaş bir açıklama geldi.

Geçen sezon ayak başparmağında yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu çok erken kapatan Ferdi Kadıoğlu, Brighton'da yeniden ilk 11'e girmeye başladı.



The Athletic'e konuşan milli futbolcu sakatlık süreciyle ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu. Ferdi Kadıoğlu'nun açıklamaları şöyle:



Ayak başparmağımda bir yaralanma vardı. İlk başta ameliyatsız iyileşmesini bekledik. Düzgün iyileşmedi. Daha sonra ameliyat olmak zorunda kaldık, bu da biraz zaman aldı.


 Ameliyattan sonra iyileşmekte zorlandım. Uzun süre çok ağrım oldu, bu yüzden beklediğimden biraz daha uzun sürdü.



Gol atmadan önceki maçta oldu. Ağrı kesicilerle bir maç daha oynadım. Yani Liverpool maçı sakatlıktan sonraydı. Sakatken gol attım."



Bu sezon Brighton formasıyla 6 maça çıkan Ferdi Kadıoğlu, gol ya da asist katkısı vermedi. 25 yaşındaki futbolcu bu maçlarda toplam 306 dakika forma şansı buldu.



#Fenerbahçe
#Brighton
#ferdi kadıoğlu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Öğretmen ataması için geri sayım! MEB AGS 10 bin öğretmen ataması kadro ve branş dağılımı açıklandı mı, ne zaman belli olacak?