Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Eski yıldızı dönüyor! Fenerbahçe 12 milyon euroluk teklifini artırdı

Eski yıldızı dönüyor! Fenerbahçe 12 milyon euroluk teklifini artırdı

12:1023/01/2026, Cuma
G: 23/01/2026, Cuma
Diğer
Sonraki haber

Transfer çalışmalarını yoğunlaştıran Fenerbahçe, rotayı eski yıldızına kırdı. Sarı-lacivertli takım, 12 milyon euroluk teklifine bonuslar ekleyecek.

Santrafor takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, Vedat Muriqi'de karar kaldı.

Eski oyuncusu için geçtiğimiz günlerde Mallorca ile görüşen ve 12 milyon euro teklif eden sarı-lacivertliler, İspanyol ekibinin 16 milyon euro talep etmesinin ardından geri adım atmıştı.

Fotomaç'ta yer alan habere göre başkan Sadettin Saran ve Tedesco'yla bir görüşme yapan Ertan Torunoğulları ile Devin Özek, bu toplantıdan sonra Vedat'ı yeniden gündemlerine aldı.

İkili, birkaç gün içinde İspanya'ya gidecek ve Kosovalı oyuncu için Mallorca'yla görüşecek. Fenerbahçe'nin 12 milyon euroluk teklifine bonus maddeleri de ekleyeceği öğrenildi.

Daha önce ülkemizde yıllarca forma giyen ve Türkiye'yi kendi vatanı gibi gören Vedat da geri dönmek istiyor. Sarı-lacivertliler, bu durumu da masada koz olarak kullanacak. Ertan Torunoğulları ile Devin Özek, bu transferi kısa süre içinde bitirmeyi planlıyor.


#Fenerbahçe
#Transfer
#Vedat Muriqi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Manisa kura sonuçları: 500 bin konut Manisa TOKİ kazananlar tam isim listesi