Eski yıldızı dönüyor! Fenerbahçe 12 milyon euroluk teklifini artırdı

Transfer çalışmalarını yoğunlaştıran Fenerbahçe, rotayı eski yıldızına kırdı. Sarı-lacivertli takım, 12 milyon euroluk teklifine bonuslar ekleyecek.
Santrafor takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, Vedat Muriqi'de karar kaldı.
Eski oyuncusu için geçtiğimiz günlerde Mallorca ile görüşen ve 12 milyon euro teklif eden sarı-lacivertliler, İspanyol ekibinin 16 milyon euro talep etmesinin ardından geri adım atmıştı.
Fotomaç'ta yer alan habere göre başkan Sadettin Saran ve Tedesco'yla bir görüşme yapan Ertan Torunoğulları ile Devin Özek, bu toplantıdan sonra Vedat'ı yeniden gündemlerine aldı.
İkili, birkaç gün içinde İspanya'ya gidecek ve Kosovalı oyuncu için Mallorca'yla görüşecek. Fenerbahçe'nin 12 milyon euroluk teklifine bonus maddeleri de ekleyeceği öğrenildi.
Daha önce ülkemizde yıllarca forma giyen ve Türkiye'yi kendi vatanı gibi gören Vedat da geri dönmek istiyor. Sarı-lacivertliler, bu durumu da masada koz olarak kullanacak. Ertan Torunoğulları ile Devin Özek, bu transferi kısa süre içinde bitirmeyi planlıyor.