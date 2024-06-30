Spor

EURO 2024 çeyrek finale kalan takımlar hangileri, eşleşmeler nasıl olacak? İşte o takımlar…

17:59 - 30/06/2024 Pazar
Yeni Şafak

EURO 2024 grup maçlarının ardından son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Gruplardan çıkması kesinleşen 16 takımın ardından son 16 turu eşleşmeleri oynanan iki karşılaşmayla başladı. İtalya'yı 2-0 mağlup eden İsviçre ile Danimarka'yı iki golle geçen Almanya adını çeyrek finale yazdırdı. Önümüzdeki üç gün boyunca oynanacak üç karşılaşma sonucunda çeyrek final eşleşmeleri belli olacak. Peki, EURO 2024 çeyrek final turuna hangi takımlar kaldı, eşleşmeler nasıl olacak? İşte detaylar....

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EURO 2024 A, B, C, D, E ve F Grubu'nda oynanan maçların ardından son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

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Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımların yanı sıra en iyi dört grup üçüncüsü de son 16 turuna kaldı.

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Belli olan eşleşmelerin ardından son 16, çeyrek final, yarı final ve final maçı programı belli oldu.

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Son 16 turunun tamamlanmasının ardından çeyrek finale geçilecek.

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8 takımın yer alacağı turda takımlar tek maç üzerinden rekabet edecek.

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Son 16 turu eşleşmeleri aşağıdaki gibi;

1. Maç: İspanya - Gürcistan

2. Maç: Almanya - Danimarka

3. Maç: Portekiz - Slovenya

4. Maç: Fransa - Belçika

5. Maç: Romanya - Hollanda

6. Maç: Avusturya - Türkiye

7. Maç: İngiltere - Slovakya

8. Maç: İsviçre - İtalya












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Son 16 turunda ilk karşılaşmada İsviçre, İtalya'yı 2-0 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı.

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Ev sahibi Almanya ise Danimarka'yı 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

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EURO 2024 ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ NASIL OLACAK?


FİNAL YOLU 1

1. Maç: İspanya - Gürcistan | Almanya - Danimarka galipleri

2. Maç: Portekiz - Slovenya | Fransa - Belçika galipleri


FİNAL YOLU 2

3. Maç: Romanya - Hollanda | Avusturya - Türkiye galipleri

4. Maç: İngiltere - Slovakya | İsviçre - İtalya galipleri


#EURO 2024
#EURO 2024 Çeyrek final eşleşmeleri
#Türkiye
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