Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Eyüpspor'dan sürpriz transfer: Arda Turan Galatasaray'ın eski oyuncusunu aldı

Eyüpspor'dan sürpriz transfer: Arda Turan Galatasaray'ın eski oyuncusunu aldı

16:4216/12/2024, Pazartesi
G: 16/12/2024, Pazartesi
AA
Yeni Şafak
Sonraki haber

Sezonun flaş takımlarından Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan, Galatasaray'dan eski takım arkadaşı olan genç oyuncuyu kadrosuna dahil etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, son olarak Danimarka temsilcisi Sönderjyske'de forma giyen orta saha oyuncusu Hamza Akman'ı transfer ettiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "ikas Eyüpspor'umuz, Hamza Akman ile 3,5 yıllık anlaşmaya vardı. Hamza Akman'a 'hoş geldin' diyor; eflatun sarılı formayla nice zaferler diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Galatasaray altyapısından yetişen 20 yaşındaki futbolcu, sezon başında sarı-kırmızılı ekipten ayrılarak Sönderjyske'ye transfer olmuştu.

Hamza, Sönderjyske'de forma giydiği 3 karşılaşmada 1 asist yaptı.

Hamza Akman, Galatasaray'daki ilk maçında Arda Turan'ın yerine oyuna girmişti.

#Eyüpspor
#Arda Turan
#Hamza Akman

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Tahlil sonuçlarını nasıl öğrenirim? T.C. Kimlik no ile EMAR ve ultrason sonucu öğrenme yolları