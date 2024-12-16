Eyüpspor'dan sürpriz transfer: Arda Turan Galatasaray'ın eski oyuncusunu aldı

Sezonun flaş takımlarından Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan, Galatasaray'dan eski takım arkadaşı olan genç oyuncuyu kadrosuna dahil etti.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, son olarak Danimarka temsilcisi Sönderjyske'de forma giyen orta saha oyuncusu Hamza Akman'ı transfer ettiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "ikas Eyüpspor'umuz, Hamza Akman ile 3,5 yıllık anlaşmaya vardı. Hamza Akman'a 'hoş geldin' diyor; eflatun sarılı formayla nice zaferler diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Galatasaray altyapısından yetişen 20 yaşındaki futbolcu, sezon başında sarı-kırmızılı ekipten ayrılarak Sönderjyske'ye transfer olmuştu.
Hamza, Sönderjyske'de forma giydiği 3 karşılaşmada 1 asist yaptı.
Hamza Akman, Galatasaray'daki ilk maçında Arda Turan'ın yerine oyuna girmişti.