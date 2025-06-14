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Ezeli rakipler transfer savaşında: Fenerbahçe takipte, Galatasaray teklifte!

Ezeli rakipler transfer savaşında: Fenerbahçe takipte, Galatasaray teklifte!

12:2314/06/2025, Cumartesi
G: 14/06/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Bir dönem Galatasaray forması giyen savunma oyuncusu için ezeli rakipler transfer savaşına girdi. Fenerbahçe’nin transfer listesinde yer alan 25 yaşındaki milli oyuncu için Galatasaray teklifte bulundu. Detaylar haberimizde.

Süper Lig'de transfer hareketliliği hız kesmeden devam ederken çok sürpriz bir gelişme yaşandı.


Cuesta'dan beklediği verimi alamayan Galatasaray ile Skriniar'ın durumunun bir türlü kesinleşmeyen Fenerbahçe savunma mevkine transfer yapmak isterken iki ezeli rakip tekrar karşı karşıya geldi.


Süper Lig'in iki devi bu kez daha önce Galatasaray forması da giyen ve kulübü Hoffenheim'da satış listesine konan Ozan Kabak için harekete geçti.


25 yaşındaki milli stoper, şu anda formasını giydiği Bundesliga ekibi Hoffenheim’da yaşadığı sakatlık sonrası gözden düşmüş durumda.

Tüm bu gelişmelerin ardından Sarı-Kırmızılılar eski oyuncusuna teklif ilettiği öğrenilirken ezeli rakibi Fenerbahçe'ye Leroy Sane'nin ardından bir çalım daha atmaya oldukça yakın olduğu öğrenildi.


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