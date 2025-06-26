Ezeli rakiplerin Uğurcan Çakır savaşı

Fenerbahçe ile Galatasaray, Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır için girişimlerde bulunuyor. Sarı-kırmızılıların tecrübeli eldiven için yaptığı teklifin sarı-lacivertlilerden daha yüksek olduğu iddia edildi.
Avrupa'dan teklifler aldığı bilinen Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır'a İstanbul kulüplerinin de ilgisi sürüyor.
Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki file bekçisiyle görüşerek prensipte anlaşma sağladığı iddia edildi. Ancak sarı-lacivertlilerin Trabzonspor'la henüz anlaşma sağlayamadığı belirtildi.
Sözcü'nün iddiasına göre Fenerbahçe, Trabzonspor'a kapıyı 10 milyon eurodan açtı. Ancak bordo-mavililer 20 milyon euronun altına inmeyi düşünmüyor.
Sarı-lacivertli yönetimin Uğurcan Çakır için 15 milyon euronun üzerinde bir teklif yapmayı düşünmediği aktarıldı.
Öte yandan Galatasaray'ın da Uğurcan Çakır için devrede olduğu ifade edildi. Sarı-kırmızılıların, Trabzonspor'a 14 milyon euroluk teklifte bulunduğu belirtildi.