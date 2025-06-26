Ezeli rakiplerin Uğurcan Çakır savaşı

Fenerbahçe ile Galatasaray, Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır için girişimlerde bulunuyor. Sarı-kırmızılıların tecrübeli eldiven için yaptığı teklifin sarı-lacivertlilerden daha yüksek olduğu iddia edildi.

1 /5 Avrupa'dan teklifler aldığı bilinen Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır'a İstanbul kulüplerinin de ilgisi sürüyor.

2 /5 Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki file bekçisiyle görüşerek prensipte anlaşma sağladığı iddia edildi. Ancak sarı-lacivertlilerin Trabzonspor'la henüz anlaşma sağlayamadığı belirtildi.

3 /5 Sözcü'nün iddiasına göre Fenerbahçe, Trabzonspor'a kapıyı 10 milyon eurodan açtı. Ancak bordo-mavililer 20 milyon euronun altına inmeyi düşünmüyor.

4 /5 Sarı-lacivertli yönetimin Uğurcan Çakır için 15 milyon euronun üzerinde bir teklif yapmayı düşünmediği aktarıldı.