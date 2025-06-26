Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Ezeli rakiplerin Uğurcan Çakır savaşı

Ezeli rakiplerin Uğurcan Çakır savaşı

09:5926/06/2025, Perşembe
Diğer
Sonraki haber

Fenerbahçe ile Galatasaray, Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır için girişimlerde bulunuyor. Sarı-kırmızılıların tecrübeli eldiven için yaptığı teklifin sarı-lacivertlilerden daha yüksek olduğu iddia edildi.

Avrupa'dan teklifler aldığı bilinen Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır'a İstanbul kulüplerinin de ilgisi sürüyor.

Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki file bekçisiyle görüşerek prensipte anlaşma sağladığı iddia edildi. Ancak sarı-lacivertlilerin Trabzonspor'la henüz anlaşma sağlayamadığı belirtildi.

Sözcü'nün iddiasına göre Fenerbahçe, Trabzonspor'a kapıyı 10 milyon eurodan açtı. Ancak bordo-mavililer 20 milyon euronun altına inmeyi düşünmüyor.

Sarı-lacivertli yönetimin Uğurcan Çakır için 15 milyon euronun üzerinde bir teklif yapmayı düşünmediği aktarıldı.

Öte yandan Galatasaray'ın da Uğurcan Çakır için devrede olduğu ifade edildi. Sarı-kırmızılıların, Trabzonspor'a 14 milyon euroluk teklifte bulunduğu belirtildi.

#Trabzonspor
#Uğurcan Çakır
#Fenerbahçe
#Galatasaray
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Muharrem orucu ne zaman tutulur? Muharrem ayının kaçıncı günü oruç tutulur?