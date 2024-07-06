Fatih Terim A Milli Takım'da en beğendiği 4 ismi açıkladı

Son olarak Yunan ekibi Panathinaikos'u çalıştıran A Milli Takım'ın eski teknik direktör Fatih Terim, EURO 2024 ve ay-yıldızlı ekibe dair İtalyan basınına önemli açıklamalarda bulundu.
Galatasaray ve A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
NTV Spor'un derlediği habere göre Fatih Terim'in açıklamaları şöyle:
"Hakan Çalhanoğlu ile özel bir ilişkim var. İlk milli maçını benimle oynadı."
"Bence o mükemmel bir kaptan ve Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi orta sahalarından biri. Rodri ile kendi pozisyonundaki en iyi futbolcu."
"İtalya benim ikinci takımım. Sevgili arkadaşım Luciano Spalletti'nin mutlu olmasını isterdim ama bu futbol."
"Çok iyi bir teknik direktörünüz var. Bir sonraki turnuva farklı olacak."
"Türkler iyisiyle kötüsüyle duygularını sonuna kadar yaşarlar. Kendisiyle iyi bir ilişkim var. Fiorentina ve Milan'ı çalıştırdım, o da benim doğduğum şehir olan Adana'daydı."
"Onu tüm kalbimle destekliyorum ve herkesin desteklemesi gerektiğini söylüyorum."
"Türk milli takımında en çok hangi oyuncuları beğeniyorsunuz?" sorusuna Fatih Terim şu yanıtı verdi:
"Arda Güler, Türk halkının gözdesi ve yapabileceklerinin sınırı yok. Ferdi, Kenan ve Kerem Aktürkoğlu da Avrupa’da her takımda oynayabilir."
"Türkiye, her turnuvada olması gereken bir milli takım. Her zaman renk getiriyoruz. Favori takımlar sıkıcı futbol oynuyor ve biz yetenekliyiz."