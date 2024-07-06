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Spor

Fatih Terim A Milli Takım'da en beğendiği 4 ismi açıkladı

17:29 - 6/07/2024 Cumartesi
Güncelleme: 17:59 - 6/07/2024 Cumartesi
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Son olarak Yunan ekibi Panathinaikos'u çalıştıran A Milli Takım'ın eski teknik direktör Fatih Terim, EURO 2024 ve ay-yıldızlı ekibe dair İtalyan basınına önemli açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray ve A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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NTV Spor'un derlediği habere göre Fatih Terim'in açıklamaları şöyle:

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"Hakan Çalhanoğlu ile özel bir ilişkim var. İlk milli maçını benimle oynadı."

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"Bence o mükemmel bir kaptan ve Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi orta sahalarından biri. Rodri ile kendi pozisyonundaki en iyi futbolcu."

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"İtalya benim ikinci takımım. Sevgili arkadaşım Luciano Spalletti'nin mutlu olmasını isterdim ama bu futbol."

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"Çok iyi bir teknik direktörünüz var. Bir sonraki turnuva farklı olacak."

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"Türkler iyisiyle kötüsüyle duygularını sonuna kadar yaşarlar. Kendisiyle iyi bir ilişkim var. Fiorentina ve Milan'ı çalıştırdım, o da benim doğduğum şehir olan Adana'daydı."

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"Onu tüm kalbimle destekliyorum ve herkesin desteklemesi gerektiğini söylüyorum."

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"Türk milli takımında en çok hangi oyuncuları beğeniyorsunuz?" sorusuna Fatih Terim şu yanıtı verdi:

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"Arda Güler, Türk halkının gözdesi ve yapabileceklerinin sınırı yok. Ferdi, Kenan ve Kerem Aktürkoğlu da Avrupa’da her takımda oynayabilir."

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"Türkiye, her turnuvada olması gereken bir milli takım. Her zaman renk getiriyoruz. Favori takımlar sıkıcı futbol oynuyor ve biz yetenekliyiz."

#Fatih Terim
#EURO 2024
#A Milli Futbol Takımı
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