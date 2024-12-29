Fatih Terim'in çalıştırdığı Al-Shabab dostluk maçında Damac FC'yi 4-1 mağlup etti. Galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Bonaventura, 40. dakikada Sebyani (kendi kalesine), 60. dakikada Hamdallah ve 70. dakikada Alsadi attı.

1 /7 Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Shabab dostluk maçında Damac FC ile karşı karşıya geldi.

2 /7 Fatih Terim, ilk kez takımının başında görev aldığı maçta 4-1 galip geldi.

3 /7 Galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Bonaventura, 40. dakikada Sebyani (kendi kalesine), 60. dakikada Hamdallah ve 70. dakikada Alsadi kaydetti. Damac Fc'nin tek golünü 15. dakikada Al-Ghamdi attı.

4 /7 Al-Shabab takımı mükemmel bir gole imza attı.

5 /7 Eski Beşiktaşlı futbolcu ve Damac FC forması giyen Georges-Kevin N'Koudou, karşılaşma öncesi Fatih Terim ile fotoğraf çekildi.

6 /7 Fatih Terim takımının başında ilk resmi maçına 6 Ocak 2025'te Suudi Arabistan Şampiyonlar Kupası Çeyrek Final karşılaşmasıyla çıkacak.