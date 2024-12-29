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Fatih Terim ilk maçında şov yaptı: O gole mest oldu

Fatih Terim ilk maçında şov yaptı: O gole mest oldu

21:1029/12/2024, Pazar
G: 29/12/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Fatih Terim'in çalıştırdığı Al-Shabab dostluk maçında Damac FC'yi 4-1 mağlup etti. Galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Bonaventura, 40. dakikada Sebyani (kendi kalesine), 60. dakikada Hamdallah ve 70. dakikada Alsadi attı.

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Shabab dostluk maçında Damac FC ile karşı karşıya geldi.

Fatih Terim, ilk kez takımının başında görev aldığı maçta 4-1 galip geldi.

Galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Bonaventura, 40. dakikada Sebyani (kendi kalesine), 60. dakikada Hamdallah ve 70. dakikada Alsadi kaydetti. Damac Fc'nin tek golünü 15. dakikada Al-Ghamdi attı.

Al-Shabab takımı mükemmel bir gole imza attı.

Eski Beşiktaşlı futbolcu ve Damac FC forması giyen Georges-Kevin N'Koudou, karşılaşma öncesi Fatih Terim ile fotoğraf çekildi.

Fatih Terim takımının başında ilk resmi maçına 6 Ocak 2025'te Suudi Arabistan Şampiyonlar Kupası Çeyrek Final karşılaşmasıyla çıkacak.

71 yaşındaki teknik adam Al-Shabab kulübüyle 6 aylık sözleşme imzaladı. Terim, sezon sonunda tekrardan sözleşme görüşmeleri için masaya oturacaklarını açıklamıştı.

#Fatih Terim
#Al-Shabab
#Damac FC
#Suudi Arabistan

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