Fatih Terim'in yardımcısı Süper Lig ekibinin başına geçiyor: Başkan açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, uzun yıllar Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Levent Şahin'le 1.5 yıllığına anlaşma sağladı.
Gençlerbirliği’nde Süper Lig’in 22. haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan karşılaşma sonrası Metin Diyadin ile yollar ayrılmıştı. Başkent ekibinde yeni teknik direktör belli oldu.
Kırmızı-siyahlı ekip, 52 yaşındaki teknik adam Levent Şahin'le anlaşma sağladı.
Kulüp başkanı Haydar Arda Çakmak, Ajansspor’a yaptığı açıklamada deneyimli teknik adamla prensip anlaşmasına vardıklarını duyurdu.
Kırmızı-siyahlıların 52 yaşındaki çalıştırıcıyla 1.5 yıllık sözleşme imzaladığı aktarıldı.
Teknik adamlık kariyerinde uzun yıllar Fatih Terim’in yardımcılığını yapan Şahin, son olarak İskenderunspor’u çalıştırmıştı.