Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fatih Terim'in yardımcısı Süper Lig ekibinin başına geçiyor: Başkan açıkladı

Fatih Terim'in yardımcısı Süper Lig ekibinin başına geçiyor: Başkan açıkladı

14:3216/02/2026, Pazartesi
G: 16/02/2026, Pazartesi
Diğer
Sonraki haber

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, uzun yıllar Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Levent Şahin'le 1.5 yıllığına anlaşma sağladı.

Gençlerbirliği’nde Süper Lig’in 22. haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan karşılaşma sonrası Metin Diyadin ile yollar ayrılmıştı. Başkent ekibinde yeni teknik direktör belli oldu.

Kırmızı-siyahlı ekip, 52 yaşındaki teknik adam Levent Şahin'le anlaşma sağladı.

Kulüp başkanı Haydar Arda Çakmak, Ajansspor’a yaptığı açıklamada deneyimli teknik adamla prensip anlaşmasına vardıklarını duyurdu.

Kırmızı-siyahlıların 52 yaşındaki çalıştırıcıyla 1.5 yıllık sözleşme imzaladığı aktarıldı.

Teknik adamlık kariyerinde uzun yıllar Fatih Terim’in yardımcılığını yapan Şahin, son olarak İskenderunspor’u çalıştırmıştı.

#Süper Lig
#Gençlerbirliği
#Levent Şahin
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Karaman kura çekiliş sonuçları: 500 bin konut Karaman TOKİ kazananlar tam isim listesi