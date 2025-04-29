Fenerbahçe aradığı yıldız ismi İtalya'da buldu: Jose Mourinho görüşecek

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe aradığı yıldız ismi İtalya'da buldu. Sarı lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho, bu yıldız oyuncunun transferi için devreye girdi.
Yeni sezonun transfer çalışmalarına başlayan ve iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'nun direktifleri sonrasında orta sahaya takviye yapma kararı aldı.
Listenin ilk sırasında ise Napoli'yle sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Frank Anguissa var.
Fenerbahçe yönetimi, bu transfer için tüm imkanlarını seferber edecek.
Kamerunlu oyuncuyla Jose Mourinho da bir görüşme gerçekleştirecek.
Sporx'in, İtalyan medyasını kaynak gösterdiği haberlerde Anguissa ile Napoli'nin iki yıllık uzatma opsiyonunun bulunduğu ancak 29 yaşındaki orta sahanın sezon sonunda ayrılmayı planladığına dair bilgiler yer aldı.
Anguissa, bu sezon Napoli formasıyla Serie A ve İtalya Kupası'nda toplamda 33 maça çıktı.
Bu karşılaşmalarda 6 gol, 5 asistlik performans ortaya koyan Kamerunlu orta saha, teknik direktör Conte'nin de vazgeçilmez isimleri arasında yer alıyor.