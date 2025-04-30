Fenerbahçe Beko'nun Final Four sevinci sosyal medyaya damga vurdu: Görülmemiş kutlama

Avrupa basketbolunun son yıllarda en önemli takımlarından olan Fenerbahçe, 2015-2019 yılları arasında üst üste 5 kez kaldığı Final Four’da 2017 yılında şampiyonluk yaşadı. Sarı-lacivertliler bu süreçte 3 kez de final oynadı.