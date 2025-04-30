Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe Beko'nun Final Four sevinci sosyal medyaya damga vurdu: Görülmemiş kutlama

Fenerbahçe Beko'nun Final Four sevinci sosyal medyaya damga vurdu: Görülmemiş kutlama

Haber Merkezi
09:3030/04/2025, Çarşamba
G: 30/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, THY Euroleague play-off serisi 3. maçında Fransız ekibi Paris Basketbol’u 98-88 mağlup ederek seride durumu 3-0’a getirdi. Sarı-lacivertliler, 7. kez Final Four’a katılma başarısı gösterdi. Fenerbahçe Beko'nun Final Four sevinci sosyal medyaya damga vurdu

THY Euroleague play-off serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Fransa temsilcisi Paris Basketbol ile karşı karşıya geldi. Serinin ilk 2 maçını evinde oynayan sarı-lacivertliler, ilk müsabakadan 83-78, ikinci karşılaşmadan da 89-72’lik skorlarla galip ayrıldı.

 Paris’teki ilk maça Nigel Hayes-Davis, Devon Hall, Marko Guduric, Bonzie Colson, Khem Birch beşiyle başlayan Fenerbahçe, ilk çeyreği 20-18 önde tamamladı. Soyunma odasına da 46-40’lık skorla giren Kanarya, maçın bitimine 1 dakika kala 80-76 önde girdi. Ev sahibinin savunmadaki etkinliği ile son 15 saniye kala eşitlik sağlandı. Fenerbahçe, son topta skor bulamazken karşılaşmada 80-80’lik skorla uzatmalara gidildi.

Uzatmalarda Tarık Biberovic’in üst üste sayılarıyla sarı-lacivertliler, 8-0’lık seri yakaladı. Kalan bölümde Nadir Hifi ve Nigel Hayes’in karşılıklı basketleri olurken Jasikevicius’un öğrencileri 98-88 galip gelerek adını Final Four’a yazdırdı. Paris ekibinde Timothy Shorts, 29 sayıyla en skorer isim olurken, uzatma dakikalarında 5 faulle oyun dışında kaldı. Fenerbahçe’de ise en skorer 21 sayıyla Tarık Biberovic oldu.

Avrupa basketbolunun son yıllarda en önemli takımlarından olan Fenerbahçe, 2015-2019 yılları arasında üst üste 5 kez kaldığı Final Four’da 2017 yılında şampiyonluk yaşadı. Sarı-lacivertliler bu süreçte 3 kez de final oynadı.

Fenerbahçe bugün aldığı Dörtlü Final biletiyle üst üste 2. kez bu başarıyı tekrarladı. EuroLeague Dörtlü Finali, Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de 23-25 Mayıs’ta Mercedes-Benz Arena’da düzenlenecek.

Sarı-lacivertliler, karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşadı.

Soyunma odasına taşan sevinç anlarında başantrenör Sarunas Jasikevicius, oyuncular tarafından jakuziye atıldı.

Jasikevicius'in o anları sosyal medyada gündeml oldu.

#Fenerbahçe Beko
#Jasikevicius
#THY final four
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
10. YARGI PAKETİ SON DAKİKA 2025: Yeni yargı düzenlemesinde genel af, kısmi af ve şartlı tahliye çıkacak mı?