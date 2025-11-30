Yeni Şafak
Fenerbahçe derbisi öncesi Okan Buruk'un imdadına yetişti! "Risk almak istiyorum"

10:0930/11/2025, Pazar
G: 30/11/2025, Pazar
Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Dev derbi öncesi sakatlıklarla boğuşan sarı-kırmızılı takımda yıldız isim, Okan Buruk'un imdadına yetişti.

Lider Galatasaray, Fenerbahçe'ye konuk olacak ancak kadro konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyor.

Sakat ve cezalılar sebebiyle beklerden yoksun kalacak teknik direktör Okan Buruk kara kara düşünürken imdadına Yunus Akgün yetişti.

8 Kasım'da kasık fıtığı ameliyatı olan sarı-kırmızılı oyuncuyu normalde bir ay sonra takıma katılacaktı. Ancak Fenerbahçe derbisi sebebiyle Yunus önemli bir fedakarlıkta bulundu.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre "Risk alacaksam bu maçta almak istiyorum" diyen Yunus takımla birlikte idmanlara başladı. Sakatlıkları geçen ve idmanlara çıkan Lemina ve Osimhen'in ardından Akgün’ün de dönüşü en çok Okan Buruk'u sevindirdi.

Kadıköy'de oynanacak derbide görev bekleyen Yunus kesin kadroda olacak. Ancak 11 durumu maç öncesi netlik kazanacak. Eğer forma giyerse Barış Alper Yılmaz sağ beke çekilecek ve önünde de Yunus görev yapacak.

