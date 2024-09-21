Türk futbol tarihinin en büyük rekabetlerinden biri olan Fenerbahçe ile Galatasaray arasında unutulmaz derbiler yaşandı. İki ezeli rakip arasında oynanan maçlarda, taraftarların hafızalarına kazınan en farklı skorları ve tarihi zaferleri bu haberimizde derledik. Peki, hangi maçta kim galip geldi? Hangi karşılaşma tarihe geçti? İşte detaylar.

1 /12 Fenerbahçe ve Galatasaray derbisi için geri sayım başladı.



2 /12 Derbi tarihinde bugüne kadar bir tarafın sevinip, bir tarafın üzüldüğü çok farklı skorlar yaşandı.

3 /12 İşte derbi tarihinde alınmış en farklı skorlar...



4 /12 1911 - Galatasaray 7-0 Fenerbahçe İstanbul'da çok şiddetli lodos yaşandığı ve deniz seferlerinin aksadığı bir günde oynanan "İstanbul Ligi" maçına Galatasaray 6, Fenerbahçe 10 kişilik kadrolarla çıkmışlar, maçın 10.dakikasında Küçük Ali (Tümay) (Galatasaray) yetişerek oyuna girmiştir. İlk devrenin ortalarında Fenerbahçe kalecisi Ali Said sakatlanarak çıkmış ve maçın geri kalan kısmında Fenerbahçeliler sırayla kaleye geçmişlerdir. Galatasaray'ın 7, Fenerbahçe'nin 9 kişi tamamladığı, hakemi bilinmeyen bu maçı Galatasaray, ezeli rekabetin en farklı skoruyla kazanmıştır. Galatasaray'ın gollerinin dördünü Şehit Celâl İbrahim Bey, ikisini Emin Bülend Bey, birini de Şehit İdris Bey atmıştır.



5 /12 1913 - Fenerbahçe 0-6 Galatasaray O zamanki adı Union Club(Şükrü Saraçoğlu) sahasında oynanan maçı Galatasaray 0-6 kazanmıştı.



6 /12 1936 - Fenerbahçe 6-1 Galatasaray 1936 yılında İstanbul Ligi kapsamında oynanan maçı Fenerbahçe, Şaban Topkanlı (2), Naci Bastoncu, Niyazi Sel, Ali Rıza Tansı ve Esat Kaner'in golleriyle 6-0 kazanmıştır.



7 /12 1942 - Fenerbahçe 0-5 Galatasaray 1942 yılında İstabul Kupası finalinde, 8 bin kişinin izlediği maçı Galatasaray Hikmet Ebcim (2), Gündüz Kılıç (2) ve Cemil Erlertürk'ün golleriyle 5-0 kazanarak şampiyon olmuştur.



8 /12 1960 - Fenerbahçe 0-5 Galatasaray 1960 yılında Türkiye Ligi'nde oynanan maçta Galatasaray Fenerbahçe'yi deplasmanda Metin Oktay (4) ve Bahri Altıntabak'ın golleriyle 5-0 yenmiştir. Metin Oktay, Galatasaray - Fenerbahçe derbilerinde bir müsabakada dört gol atan üçüncü futbolcu olarak tarihe geçmiştir.



9 /12 1976 - Fenerbahçe 6-1 Galatasaray 1976 yılında Deprem Kupası adıyla oynanan maçta Fenerbahçe Galatasaray'ı Cemil Turan (3), Ömer Kaner (2) ve Engin Verel'in golleriyle 6-1 yenerek kupanın sahibi olmuştur.



10 /12 1980 - Fenerbahçe 5-0 Galatasaray 1980 yılında TSYD Kupası finalinde oynanan maçta Fenerbahçe Galatasaray'ı Selçuk Yula (2), Ali Kemal Denizci, Raşit Çetiner ve Mustafa Arabacıbaşı'nın golleriyle 5-0 yenerek kupanın sahibi olmuştur.



11 /12 6 Kasım 2002 - Fenerbahçe 6-0 Galatasaray 6 Kasım 2002'de Şükrü Saraçoğlu'nda oynanan derbi maçında Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'ı Serhat Akın (2) Tuncay Şanlı, Ariel Ortega, Ceyhun Eriş ve Ümit Özat'ın golleriyle 6-0 yenerek tarihe bir skora imza atmıştır.

