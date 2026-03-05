Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe gönderdiğine pişman oldu: Yıldız futbolcu yeni takımında fırtına gibi esiyor!

Fenerbahçe gönderdiğine pişman oldu: Yıldız futbolcu yeni takımında fırtına gibi esiyor!

14:425/03/2026, Perşembe
G: 5/03/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Rennes kariyerine üst üste 3 mağlubiyetle başlayan ve "fiyasko" etiketine yaklaşan başarılı orta saha, teknik direktör değişikliğiyle adeta yeniden doğdu.

Fenerbahçe'de performansı günden güne düşen Sebastian Szymanski'ye tribünler de tepki göstermeye başlamıştı.


Sarı-lacivertlilerle ipleri kopartan Polonyalı yıldız, Fenerbahçe'ye 9.5 milyon euro kazandırarak ara transfer döneminde Rennes'in yolunu tuttu.

Rennes kariyeri kötü başlayan Sebastian Szymanski ilk 3 maçında sahadan mağlubiyetle ayrıldı ve aldığı sürelerde skor katkısı veremedi. 


Teknik direktör Habib Beye ile yolların ayrılması sonrası ise Rennes ve Szymanski için işler bambaşka bir hal aldı. Polonyalı yıldız, göreve getirilen Franck Haise döneminde adeta kendini buldu.


Beye'nin gönderilmesi sonrası Rennes oynadığı 3 maçtan da galibiyetle ayrıldı. PSG (Rennes bu maça 2. takımın teknik direktörü Sebastien Tambouret yönetiminde çıktı), AJ Auxerre ve Toulouse'u mağlup eden Rennes de Szymanski, bu 3 karşılaşmada 2 asistlik skor katkısı verdi.


#Rennes
#Fenerbahçe
#Sebastian Szymanski
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ 2026! SSK, Bağkur, tarım, Emekli Sandığı emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek, ne kadar olacak, zamlanacak mı?