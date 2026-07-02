Fenerbahçe ile anlaşamamıştı! Maldini'nin yeni adresi şaşırttı

Malago'nun ise sportif direktörlük konusunda görüşmelerinin sürdüğünü belirtti ve Maldini'nin ismini vermeden yaptığı açıklamada "Çok yakın mıyım yoksa hala çok uzakta mıyım diye söyleyemem ama bunun üzerinde çok, çok çalışıyorum. Birkaç isim okudum, biri diğerlerinden daha fazla. Bunları reddetmek istemiyorum ama onaylamak da istemiyorum çünkü o zaman olası B planlarım için sorun yaratabilecek bir dizi varsayım ortaya çıkıyor." dedi.



