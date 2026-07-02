Fenerbahçe ile anlaşamamıştı! Maldini'nin yeni adresi şaşırttı

Fenerbahçe'de seçim öncesi başkan adaylarından Hakan Safi'nin kulüpte danışman şeklinde bir göreve getirmek istediği Paolo Maldini'nin yeni adresi netleşti.
Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Hakan Safi tarafından "Futbol aklı" olarak Türkiye'ye getirilen ancak seçimli genel kurulda Safi'nin Aziz Yıldırım'a kaybetmesi nedeniyle sarı lacivertli kulüpteki kariyeri başlamadan biten Paolo Maldini, İtalyan futbolunda önemli bir göreve gelmeye hazırlanıyor.
Son üç Dünya Kupası'na katılamayan İtalya Milli Takımı'nda yeni bir yapılanma için harekete geçilirken, Gennaro Gattuso ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine kimin getirileceği merak ediliyordu. Ancak İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Giovanni Malago'nun, teknik direktör ataması öncesinde yeni bir sportif direktör seçiminin daha acil ve öncelikli bir konu olduğunu düşündüğü belirtildi.
NTV Spor'un La Gazetta dello Sport'tan derlediği habere göre sportif direktörlük görevi için herkesin üzerinde hemfikir olduğu isim ise Paolo Maldini. Haberde, İtalyan futbolcunun efsane isminin, Federasyon Başkanı Malago'dan gelecek teklife sıcak bakacağı ancak karar vermek için iki gün izin istediği kaydedildi.
Malago'nun ise sportif direktörlük konusunda görüşmelerinin sürdüğünü belirtti ve Maldini'nin ismini vermeden yaptığı açıklamada "Çok yakın mıyım yoksa hala çok uzakta mıyım diye söyleyemem ama bunun üzerinde çok, çok çalışıyorum. Birkaç isim okudum, biri diğerlerinden daha fazla. Bunları reddetmek istemiyorum ama onaylamak da istemiyorum çünkü o zaman olası B planlarım için sorun yaratabilecek bir dizi varsayım ortaya çıkıyor." dedi.