Fenerbahçe istiyordu! Real Madrid ve Manchester City transfer için devrede

Adı Fenerbahçe ile anılan genç yıldız için Real Madrid ve Manchester City devreye girdi. Kış transfer döneminin açılmasına sayılı günler kala tüm dünyadan kulüpler çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-lacivertlilerin yüksek bonservis sebebiyle görüşmeleri sonlandırdığı futbolcuya dev kulüpler talip oldu. Detaylar haberimizde.
Fransa Ligue 1 ekipleriden Lens'in geçen sezon 100 bin Euro'ya kadrosuna kattığı Abdukodir Khusanov, bir sezonluk performansıyla devlerin dikkatini çekti.
Kış transfer döneminin başında Özbek futbolcu Fenerbahçe ile anılmıştı. Fransız ekibinin yüksek bonservis beklentisi nedeniyle görüşme aşamasına geçilmemişti.
İspanyol gazetesi AS, Real Madrid'in Khusanov için devreye girdi. Madrid'in yanı sıra Manchester City de 20 yaşındaki oyuncu için devrede.
Real Madrid, istediği şartlara Lens'i ikna edebilirse genç futbolcuyu kadrosuna katacak.
Abdukodir Khusanov kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?
Abdukodir Khusanov, 29 Şubat 2004 doğumlu, Özbekistanlı profesyonel bir futbolcudur ve 20 yaşındadır. Merkez defans pozisyonunda oynamaktadır. İşte kariyerinin ana hatları:
Kulüp Kariyeri:
Bunyodkor: Kariyerine Özbekistan'ın Bunyodkor kulübünün altyapısında başladı.
Energetik-BGU: Mart 2022'de Belarus'un Energetik-BGU takımına transfer oldu ve burada profesyonel olarak ilk maçına çıktı. İlk golünü 2 Mayıs 2022'de Neman Grodno'ya karşı attı.
RC Lens: Temmuz 2023'te Fransız kulübü RC Lens'e transfer oldu ve burada Ligue 1'de forma giymeye başladı. Lens ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunmaktadır.
Piyasa Değeri: Transfer değeri 12 milyon Euro civarında belirtilmektedir.
Abdukodir Khusanov