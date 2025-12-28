Fenerbahçe kongreye mi gidiyor? Resmi açıklama geldi

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın son zamanlarda yaşanan olaylar nedeniyle görevini bırakacağı konuşuluyordu. Konuyla ilgili önemli bir açıklama geldi.
Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanmaya devam ediyor.
Son zamanlarda yaşanan olaylar nedeniyle Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın görevini bırakacağı konuşuluyordu.
Yöneticilerden Adem Köz, Cem Ciritçi ve Eren Ergen sosyal medya hesaplarından ortak bir paylaşım yaptı.
Paylaşımda, "Bazen hüzün vardır, bazen ağır bir sorumluluk. Bu yolda insan bazen yalnız kalır ama biliriz ki bu büyük camia doğru yolda yürüyeni asla yalnız bırakmaz. Biz bu göreve kazanmak için değil Fenerbahçe’ye layık olmak için geldik. Bugün de, yarın da... Kararlılıkla ve inançla" ifadeleri kullanıldı.
Bu paylaşım Saran'ın görevinden ayrılmayacağı şeklinde yorumlandı.