Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe kongreye mi gidiyor? Resmi açıklama geldi

Fenerbahçe kongreye mi gidiyor? Resmi açıklama geldi

Haber Merkezi
14:1328/12/2025, Pazar
G: 28/12/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın son zamanlarda yaşanan olaylar nedeniyle görevini bırakacağı konuşuluyordu. Konuyla ilgili önemli bir açıklama geldi.

Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanmaya devam ediyor.

Son zamanlarda yaşanan olaylar nedeniyle Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın görevini bırakacağı konuşuluyordu.

Yöneticilerden Adem Köz, Cem Ciritçi ve Eren Ergen sosyal medya hesaplarından ortak bir paylaşım yaptı.

Paylaşımda, "Bazen hüzün vardır, bazen ağır bir sorumluluk. Bu yolda insan bazen yalnız kalır ama biliriz ki bu büyük camia doğru yolda yürüyeni asla yalnız bırakmaz. Biz bu göreve kazanmak için değil Fenerbahçe’ye layık olmak için geldik. Bugün de, yarın da... Kararlılıkla ve inançla" ifadeleri kullanıldı.

Bu paylaşım Saran'ın görevinden ayrılmayacağı şeklinde yorumlandı.

#Fenerbahçe
#Sadettin Saran
#Adem köz
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ sosyal konut kurası ne zaman? 500 bin konut il il TOKİ kura tarihleri takvimi