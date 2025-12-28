Fenerbahçe kongreye mi gidiyor? Resmi açıklama geldi

Paylaşımda, "Bazen hüzün vardır, bazen ağır bir sorumluluk. Bu yolda insan bazen yalnız kalır ama biliriz ki bu büyük camia doğru yolda yürüyeni asla yalnız bırakmaz. Biz bu göreve kazanmak için değil Fenerbahçe’ye layık olmak için geldik. Bugün de, yarın da... Kararlılıkla ve inançla" ifadeleri kullanıldı.