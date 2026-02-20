Fenerbahçe maçı sonrası tüm manşetlerde o var: İngilizler ayakta alkışlıyor!

﻿BBC ise haberinde şu ifadeleri kullandı, "Vitor Pereira, Nottingham Forest'ın yeni teknik direktörü olarak göreve mükemmel bir başlangıç ​​yaptı ve Avrupa Ligi eleme turu ilk maçında Fenerbahçe'yi rahat bir şekilde mağlup etti. Forest maçın başından sonuna kadar üstünlük kurarak Avrupa kupalarındaki en büyük deplasman galibiyetini elde etti. Ve Premier Lig'deki belki de en riskli göreve atanmasının resmi olarak dört gün önce onaylandığı göz önüne alındığında, Pereira için 2021'de görev yaptığı bir kulübe karşı işler bundan daha iyi gidemezdi"."



