Fenerbahçe olağanüstü seçime mi gidiyor? 'Transferleri yapıp ayrılalım'

09:4128/12/2025, Pazar
G: 28/12/2025, Pazar
Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertli takımda Başkan Sadettin Saran görevini bırakmayı düşünüyor. Yönetim de ikiye bölünmüş durumda.

Fenerbahçe'de Ali Koç sonrasında başkanlık koltuğuna oturan Sadettin Saran, kısa süre içerisinde camiaya pozitif etki vermişti.

İlk yarıyı Fenerbahçe namağlup kapatırken, yıldız oyuncularla da transfer görüşmeleri yapılıyordu.

Fakat bu transfer görüşmeleri için yurt dışında olduğu sırada ifadeye çağrılması, ardından saç örneğinde yasak maddeye rastlanması ve gözaltı sonrasında da adli kontrol şartıyla serbest bırakılması Sadettin Saran'ı yıprattı.

Şu anda görevine devam eden başkanın, her ne kadar çalışmalara tam gaz devam ediyor olsa da, istifayı da ciddi olarak düşündüğü öğrenildi.

Yönetim kurulu üyeleri arasında 'Kongre kararı alalım' düşüncesine sahip kişiler de var. Ayrıca 'Transferleri yapıp ayrılalım' görüşünde bulunanlar da var.

Diğer taraftan istifa edilmemesi gerektiğini ifade eden yönetim kurulu üyeleri de, camianın kendilerine olan destek nedeniyle göreve devam edilmesi gerektiği de söylüyor.

Sadettin Saran'ın kısa süre içerisinde net bir karar vermesi bekleniyor.

#Fenerbahçe
#Sadettin Saran
#Süper Lig
