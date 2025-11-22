Yeni Şafak
Fenerbahçe Rize'ye 4 eksikle gitti: Yıldız isimler kafilede yer almadı

17:1222/11/2025, Cumartesi
G: 22/11/2025, Cumartesi
Trendyol Süper Lig 13. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'de kamp kadrosu açıklandı. Sarı-lacivertlilerin dört yıldızı kafilede yer almadı.

Trendyol Süper Lig 13. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıkların bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde çalışmalarını tamamlayan sarı-lacivertli ekipte Rizespor kafilesi açıklandı.

Kamp kadrosunda dört futbolcu yer almadı. Sakatlıkları bulunan Sebastian Szymanski, Çağlar Söyüncü, cezalı Nelson Semedo ve milli takımdan yorgun dönen Edson Alvarez kafilede yer almadı.

ÇAYKUR RİZESPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig 13. haftasındaki Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı 23 Kasım Pazar günü saat 20.00'de oynanacak.

#Fenerbahçe
#Çaykur Rizespor
#Trendyol Süper Lig
