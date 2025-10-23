Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında sahasında Alman ekibi Stuttgart’ı ağırlayacak. Chobani Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma bu akşam saat 19.45’te başlayacak. Maç tabii ve TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Dinamo Zagreb'e deplasmanda 3-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, evinde Fransa temsilcisi Nice'i 2-1 yenerek lig aşamasındaki ilk galibiyetini almıştı. Kanarya taraftarının önünde ikinci galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Fenerbahçe - Stuttgart maçını TRT 1 ekranlarından canlı izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe üçüncü maçında Bundesliga ekibi Stuttgart'ı konuk ediyor.







UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Dinamo Zagreb'e deplasmanda 3-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, taraftarının önünde karşılaştığı Fransa temsilcisi Nice'i 2-1 yenerek lig aşamasındaki ilk galibiyetini almıştı.

Sarı-lacivertliler, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi isimleriyle düzenlenen organizasyonda 151. sınavına çıkacak. Kanarya, bu kulvarda oynadığı 150 müsabakada 65 galibiyet, 38 beraberlik ve 47 mağlubiyet aldı. Bu süreçte 211 gole imza atan Fenerbahçe, kalesinde ise 191 gol gördü.



İlk maçında Celta Vigo'yu evinde 2-1'le geçen Stuttgart ise 2. hafta mücadelesinde İsviçre ekibi basel'e deplasmanda 2-0 kaybetti. Son lig maçında Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenen Fenerbahçe, Stuttgart karşısında 3 puan arayacak.



Fenerbahçe'de Stuttgart maçında 4 oyuncunun kadroda yer alması beklenmiyor. Sakatlığı bulunan kaleci Ederson'un yanı sıra takımla çalışmalara başlayan ancak antrenman eksiği olan Jhon Duran maçta forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun da takımlarını yalnız bırakacak.



6 /8 Stuttgart ise Bundesliga'da bu sezon 7 maça çıkarken 5 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Sebastian Hoeness'in öğrencileri 15 puanla 3. sırada yer alıyor. Rakip filelere 11 gol gönderen Stuttgart, kalesinde 6 gole engel olamadı. Kırmızı-beyazlılar, ligde son haftalarda iyi bir grafik sergilerken, 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

FENERBAHÇE - STUTTGART MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Stuttgart arasında Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka 19.45'te başlayacak. Karşılaşma tabii ve TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

