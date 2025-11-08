Yeni Şafak
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gözdesiydi! Dolandırıcıların hedefi oldu

8/11/2025, Cumartesi
G: 8/11/2025, Cumartesi
Bir dönem Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan yıldız futbolcu, dolandırıcıların hedefi oldu. Başarılı ismin, 800 bin sterlinden fazla parası çalındı. İşte detaylar...

Tottenham'ın Malili futbolcusu Yves Bissouma'nın, VIP Coutts Bankası’ndaki hesabından 800 bin sterlinden fazla paranın çalındığı ortaya çıktı. Sözcü'nün İngiliz basınından aktardığına göre; dolandırıcılık olayı Eylül 2022 ile Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleşti.

Polis raporlarına göre Maurice Gomes, futbolcunun şikâyeti üzerine tutuklandı. Londra polisi, 3 yaşındaki Gomes’in iki ayrı sahtecilik suçlamasıyla ekim ayında mahkemeye çıkarıldığını doğruladı.

Savcılık, Gomes’in Bissouma’nın bilgisi ve izni olmadan futbolcunun hesabından 834 bin 334 sterlini kendi hesabına aktardığı bilgisini paylaştı.

Suçlanan Gomes’in, Londra’nın Enfield bölgesinde 1,4 milyon sterlin değerinde, 6 odalı bir evde yaşadığı öğrenildi. Zanlının, parayı nasıl ele geçirdiği ise henüz açıklanmadı.

Skandalın odağındaki Coutts Bankası, İngiltere’de kraliyet ailesi, milyarderler ve ünlüler tarafından tercih edilen seçkin bir banka olarak biliniyor. Banka, olayla ilgili bir açıklama yapmadı.

