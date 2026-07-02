Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe’de ayrılık kapıda: Anthony Musaba’nın yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe’de ayrılık kapıda: Anthony Musaba’nın yeni adresi belli oldu

09:322/07/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber

Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer piyasası büyük bir hareketliliğe sahne oluyor. Kadrosunu Zakaria Arossi ve Siaka Bakayoko gibi iddialı isimlerle güçlendirerek gövde gösterisi yapan Çaykur Rizespor, gözünü şimdi de Fenerbahçe'nin yıldızına dikti.

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Zakaria Arossi ve Siaka Bakayoko transferleriyle kadrosunu güçlendiren Çaykur Rizespor hücum hattına da net takviyeler yapmak istiyor.

Yeni Başkan Ali Zeki Saruhan yönetiminde Süper Lig'de ilk 5'i hedefleyen Atmacalar, Fenerbahçe'nin Kongo asıllı Hollandalı yıldızı Anthony Musaba'nın transferinde önemli bir mesafe kat etti.


Geçen sezonun ilk devresinde 22 maçta 6 gol atıp 4 asist üreten Musaba, sarı-lacivertlilerde ise 23 maçta 2 kez ağları sarstı ve 6 gol pası verdi. 


25 yaşındaki yıldızın 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.


#Çaykur Rizespor
#Musaba
#Fenerbahçe
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 20 Bin Kurasız Konut Kampanyası İl İl Liste! Açık Satış Konutları Hangi İlçelerde Var?