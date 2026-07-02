Fenerbahçe’de ayrılık kapıda: Anthony Musaba’nın yeni adresi belli oldu

Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer piyasası büyük bir hareketliliğe sahne oluyor. Kadrosunu Zakaria Arossi ve Siaka Bakayoko gibi iddialı isimlerle güçlendirerek gövde gösterisi yapan Çaykur Rizespor, gözünü şimdi de Fenerbahçe'nin yıldızına dikti.

1 /4 Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Zakaria Arossi ve Siaka Bakayoko transferleriyle kadrosunu güçlendiren Çaykur Rizespor hücum hattına da net takviyeler yapmak istiyor.

2 /4 Yeni Başkan Ali Zeki Saruhan yönetiminde Süper Lig'de ilk 5'i hedefleyen Atmacalar, Fenerbahçe'nin Kongo asıllı Hollandalı yıldızı Anthony Musaba'nın transferinde önemli bir mesafe kat etti.



3 /4 Geçen sezonun ilk devresinde 22 maçta 6 gol atıp 4 asist üreten Musaba, sarı-lacivertlilerde ise 23 maçta 2 kez ağları sarstı ve 6 gol pası verdi.

