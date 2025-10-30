Fenerbahçe'de Cenk Tosun ayrılığı yakın: Yurt dışına transferini açıkladılar

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan forvet oyuncusu Cenk Tosun'un transferi için çalışmalar başladı. 34 yaşındaki forvet oyuncusunu Azerbaycan ekibi kadrosuna katmak istiyor.
Fenerbahçe'de yönetim ve teknik heyetin aldığı karar sonrası kadro dışı kalan Cenk Tosun için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Takımdan ayrı Dereağzı Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüren 34 yaşındaki forvet oyuncusunun Azerbaycan'a transferi söz konusu.
Azerbaycan Devlet Haber Ajansı'nda yer alan habere göre; Neftçi Bakü, kış transfer döneminde kadro dışı kalan Cenk Tosun'u kadrosuna katmak istiyor.
Cenk Tosun, Aboubakar'ın Bakü kulübüne transferinden sonra bu ilgiye olumlu yaklaşıyor.
Sarı-lacivertlilerde forma şansı bulmakta zorlanan Cenk Tosun, bu sezon toplamda 7 karşılaşmaya çıkarken 1 asistlik performans sergiledi. Sözleşmesi Haziran 2026'da sona erecek.