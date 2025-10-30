Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe'de Cenk Tosun ayrılığı yakın: Yurt dışına transferini açıkladılar

Fenerbahçe'de Cenk Tosun ayrılığı yakın: Yurt dışına transferini açıkladılar

16:3930/10/2025, Perşembe
G: 30/10/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan forvet oyuncusu Cenk Tosun'un transferi için çalışmalar başladı. 34 yaşındaki forvet oyuncusunu Azerbaycan ekibi kadrosuna katmak istiyor.

Fenerbahçe'de yönetim ve teknik heyetin aldığı karar sonrası kadro dışı kalan Cenk Tosun için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Takımdan ayrı Dereağzı Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüren 34 yaşındaki forvet oyuncusunun Azerbaycan'a transferi söz konusu.

Azerbaycan Devlet Haber Ajansı'nda yer alan habere göre; Neftçi Bakü, kış transfer döneminde kadro dışı kalan Cenk Tosun'u kadrosuna katmak istiyor.


Cenk Tosun, Aboubakar'ın Bakü kulübüne transferinden sonra bu ilgiye olumlu yaklaşıyor.

Sarı-lacivertlilerde forma şansı bulmakta zorlanan Cenk Tosun, bu sezon toplamda 7 karşılaşmaya çıkarken 1 asistlik performans sergiledi. Sözleşmesi Haziran 2026'da sona erecek.

#Fenerbahçe
#Cenk Tosun
#Transfer
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 30 Ekim maç programı